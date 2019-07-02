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16:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура накажет мэров за плохое информирование населения о наводнении в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области намерена привлечь к административной ответственности глав населенных пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры, представления внесены мэрам города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также главам восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение. Вода разрушила жилые дома, мосты, дороги. 18 человек погибли, еще 13 числятся пропавшими без вести. Более 200 человек госпитализированы. Имущества лишились около 33 тыс. человек.

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Пресс-служба ведомства также сообщает, что прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского управления гидрометеослужбы, которое своевременно информировало органы местного самоуправления, единые дежурные диспетчерские службы и ГУ МЧС по Иркутской области об опасных метеорологических явлениях.

Екатерина Еременко, Иркутск

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