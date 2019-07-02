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17:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден жилец VIP-квартиры в российской колонии строгого режима

Главным распорядителем «элитного» жилья на территории исправительной колонии № 1 в Тюмени оказался 36-летний рецидивист Руслан Б., отбывающий 25-летний срок за убийства и разбой. Об этом сообщило издание 72.RU со ссылкой на свои источники.

Источник: Следственный комитет

Осужденный якобы платил начальнику колонии Игорю Чурсину 100 тысяч рублей в месяц за VIP-квартиру: в одной комнате он жил сам, а другие сдавал по 10 тысяч рублей другим заключенным. Рецидивист находится в тюменской колонии с 2010 года, где пробудет до 2033 года. До него в «апартаментах» жил другой авторитет, который освободился.

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Руслан Б. входил в преступную группу, нападавшую на таксистов. В ночь с 12 на 13 апреля 2006 года бандиты убили двух человек и угнали их автомобили.

Имеется и другая версия, согласно которой в VIP-квартире проживал заключенный, отбывающий с 2016 года шестилетний срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его имя и фамилия не раскрываются.

Источник отметил, что VIP-квартира появилась в колонии давно. Жилье с диваном, кожаными креслами, холодильником, рабочим столом и интернетом было спрятано за стеной в цехе.

Сотрудники ФСБ задержали начальника ИК-1 Игоря Чурсина и обвинили в получении взяток. По данным следствия, с марта 2018 года по май 2019 года обвиняемый каждый месяц получал по 100 тысяч рублей от заключенного. За это начальник колонии предоставлял зэку отдельную «квартиру», расположенную в цехе на территории колонии.

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