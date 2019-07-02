19:11 (мск), источник: Коммерсантъ
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Четырнадцать
«1 июля в российских территориальных водах на
В настоящее время аппарат находится на
Военные не уточняют, на каком именно аппарате произошло возгорание. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.
Атомная глубоководная станция АС-12 «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). «Лошарик» не оснащен вооружением. В состав экипажа входит 25 человек — все офицеры. В феврале 2012 года корабль прошел ремонт.
Информация о происшествии появилась сегодня утром на сайте «Североморск Life». Издание сообщало: «Есть информация о взрыве и пожаре». Один из источников сообщил «Североморск Life», что от 10 до 14 человек погибли, еще около пяти пострадали. Другой источник издания на Северном флоте рассказал, что проходили учения. Сейчас сообщение недоступно.
Не можем пока установить, что это была за подводная лодка, ее принадлежность. Пока два варианта рассматривается: либо она принадлежит УПАСР Северного флота (Управление проведения
аварийно-спасательныхработ), что вряд ли, либо это лодка Военного управления глубоководных исследований. Разные поступают данные, что это за лодка: то ли АС-34, то ли АС-12 («Лошарик»). Точно не привлекались для выполнения работ представители нашего МЧС, в том числе спецуправления Североморского ФПС № 48 — военные сами занимались ликвидацией последствий. Пострадавшие доставлены в военно-морскойгоспиталь в Североморске. Понятное дело, на Северном флоте комментарии отказываются давать, отправляют в Министерство обороны.
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