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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Четырнадцать моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, причиной гибели стали продукты горения. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах.

Источник: РИА "Новости"

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар», — говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

В настоящее время аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Расследование пожара проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Проверку по факту гибели моряков также проводит СКР.

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Военные не уточняют, на каком именно аппарате произошло возгорание. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

Атомная глубоководная станция АС-12 «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). «Лошарик» не оснащен вооружением. В состав экипажа входит 25 человек — все офицеры. В феврале 2012 года корабль прошел ремонт.

Информация о происшествии появилась сегодня утром на сайте «Североморск Life». Издание сообщало: «Есть информация о взрыве и пожаре». Один из источников сообщил «Североморск Life», что от 10 до 14 человек погибли, еще около пяти пострадали. Другой источник издания на Северном флоте рассказал, что проходили учения. Сейчас сообщение недоступно.

Не можем пока установить, что это была за подводная лодка, ее принадлежность. Пока два варианта рассматривается: либо она принадлежит УПАСР Северного флота (Управление проведения аварийно-спасательных работ), что вряд ли, либо это лодка Военного управления глубоководных исследований. Разные поступают данные, что это за лодка: то ли АС-34, то ли АС-12 («Лошарик»). Точно не привлекались для выполнения работ представители нашего МЧС, в том числе спецуправления Североморского ФПС № 48 — военные сами занимались ликвидацией последствий. Пострадавшие доставлены в военно-морской госпиталь в Североморске. Понятное дело, на Северном флоте комментарии отказываются давать, отправляют в Министерство обороны.
Максим Жаравин
корреспондент мурманского ИА «Би-порт» ( в разговоре с «Ъ FM»)

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4−5 человек. Это выжившие во время ЧП на глубоководном аппарате. У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия.

Telegram-канал Mash сообщает, что во время пожара погиб лишь один офицер. Остальные умерли или по пути в госпиталь, или уже в нем.

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