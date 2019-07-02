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17:50 (мск), источник: Life.ru

СМИ: Пожар, унесший жизни 14 моряков, произошёл на атомной подлодке «Лошарик»

Это пока не подтвержденные данные. Минобороны в своем сообщении не указывало тип аппарата.

Пожар, в результате которого погибли 14 российских военных моряков, мог произойти на спускаемом аппарате глубоководной подлодки «Лошарик». По крайней мере, об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

К слову, в официальном сообщении Минобороны о трагедии в Североморске, тип глубоководного аппарата не уточнялся. В ведомстве утверждали, что возгорание возникло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, «предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана».

АС-12 также известная как «Лошарик» — это российская атомная глубоководная станция, которая не несет на своем борту никакого вооружения. Технические характеристики держатся в секрете, однако по некоторым данным, глубина ее погружения может достигать 6000 метров. Есть экспертные утверждения о том, что это самая бесшумная подлодка на всем российском флоте. Кроме того, на определенной глубине она практически неуязвима, в том числе и для гидроакустиков вражеских кораблей.

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