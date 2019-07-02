18:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России
2 июля при пожаре на глубоководном аппарате
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27 января 1961 года потерпела катастрофу дизельная подводная лодка С-80. Авария произошла в Баренцевом море. Связь с лодкой пропала через два часа после начала рейса. Причиной аварии стало поступление воды через клапан РДП (выдвижное устройство для подачи атмосферного воздуха в дизельный отсек и удаления выхлопных газов дизелей при перископном положении подлодки). Погибли все находящиеся на борту 68 человек.
11 января 1962 года на
8 сентября 1967 года произошел пожар на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». Судно возвращалось с боевой службы из Средиземного моря в подводном положении. Погибли 39 членов экипажа, спаслись 65 человек.
8 марта 1968 года во время несения боевой службы недалеко от Гавайских островов затонула
12 апреля 1970 года на борту подводной лодки К-8 произошел сильный пожар. Спасти лодку
7 апреля 1989 года подводная лодка К-278 «Комсомолец» затонула при возвращении с боевой службы в Норвежском море в районе острова Медвежий. Причиной катастрофы стал возникший в двух отсеках пожар, приведший к разрушению систем цистерн главного балласта и затоплению. Погибли 42 человека, 27 членов экипажа удалось спасти.
12 августа 2000 года во время проведения
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