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18:44 (мск), источник: RNS

СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели моряков-подводников из-за пожара на глубоководном аппарате, сообщает ведомство.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Происшествие произошло 1 июля на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков, сообщает ТАСС. Сейчас глубоководный аппарат, на котором возник пожар, находится в Североморске. Продолжается расследование инцидента под руководством главкома ВМФ.

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