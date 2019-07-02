СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.
Происшествие произошло 1 июля на аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков, сообщает ТАСС. Сейчас глубоководный аппарат, на котором возник пожар, находится в Североморске. Продолжается расследование инцидента под руководством главкома ВМФ.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.