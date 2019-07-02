20:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Шойгу рассказал Путину о гибели российских подводников
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о гибели
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им поддержку.
«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку», — сказал президент (цитата по ТАСС).
Президент потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 1 июля 14
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