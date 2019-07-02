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20:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу рассказал Путину о гибели российских подводников

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о гибели моряков-подводников.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им поддержку.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны было семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Президент потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что 1 июля 14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ) России. Они отравились продуктами горения. Сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. СКР начал доследственную проверку.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил о встрече Владимира Путина и Сергея Шойгу, ради которой президент отказался от участия в туристическом форуме «Реки России» в Тверской области.

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