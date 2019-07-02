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23:04 (мск), источник: Ведомости

Что известно о гибели 14 моряков на атомной подлодке

Это самое тяжелое происшествие на российском подводном флоте с 2008 года.

Источник: РИА "Новости"

Министерство обороны России 2 июля сообщило, что днем ранее «в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений (изучение рельефа дна) возник пожар. 14 подводников погибли в результате отравления продуктами горения».

По сообщению военного ведомства, «глубоководный аппарат на данный момент находится в военно-морской базе Североморск, очаг возгорания ликвидирован.
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Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов". Очаг возгорания на глубоководном аппарате был потушен благодаря самоотверженным действиям команды, подчеркнуло Минобороны (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России», который должен был посетить вечером 2 июля в селе Завидово Тверской области, и провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. «В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России», — сказал глава государства.

Имена погибших не раскрываются. Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск и назвал произошедшее большой потерей для флота и армии.

Представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что военными следственными органами СКР проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников. По словам источника в правоохранительных органах, будет устанавливаться как причина пожара, так и правильность действий во время спасательной операции. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис написал в Facebook, что администрация области выражает соболезнования в связи с трагедией и окажет всю необходимую помощь флоту.

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Российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа, рассказал Reuters директор норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности. «Мы провели проверки и не зафиксировали повышения уровня радиации», — подчеркнул он.

О каком «глубоководном аппарате» идет речь

По словам бывшего офицера ВМФ, отсутствие в официальных сообщениях наименования потерпевшего аварию аппарата означает, что речь идет, по всей видимости, об автономной глубоководной станции (АГС) Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, информация о которых носит закрытый характер.

Само ГУГИ, по информации сайта «Отечественная гидронавтика», было создано в 2000 г. на базе 19-го центра Минобороны и подчиняется не командованию ВМФ, а напрямую Министерству обороны.
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Источник в промышленности и источник, близкий к ВМФ подтвердили, что пожар произошел на одной из АГС. По словам источника, близкого к ВМФ, возгорание произошло в понедельник вечером, когда аппарат транспортировался подводной лодкой-носителем — их используют, чтобы увеличить радиус действия АГС. Согласно данным сайта «Отечественная гидронавтика», в качестве лодок-носителей АГС используются переоборудованные из атомных ракетных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проектов 667 БДР и 667 БДРМ подводные лодки «Оренбург» и «Подмосковье» соответственно.

Как следует из материалов сайта «Штурм глубины», АГС представляют из себя малые атомные подводные лодки с немногочисленным офицерским экипажем, состоящим из 12−14 человек, а для АГС наиболее современного проекта 10831 — более 20 человек.

По словам бывшего офицера ВМФ, это не означает, что лодка не может вместить больше людей: нельзя исключать, что на борту могли находиться прикомандированные офицеры и специалисты.

По данным, приведенным в статье Дмитрия Корнева «Атомные глубоководные станции» в журнале «Новый оборонный заказ. Стратегии» (№ 4, 2018), начиная с советского времени были разработаны АГС нескольких проектов — 18510/18511, 1910.

Уже после распада СССР была построена и спущена в 2003 г. АГС проекта 10831, неофициально называемая «Лошариком», поскольку ее прочный корпус выполнен как несколько соединенных между собою сфер, в составе ГУГИ сейчас имеются АГС всех трех проектов. Это, по данным автора статьи, сделано для того, чтобы увеличить глубину погружения АГС, которая может достигать нескольких тысяч метров.

Вооружение на АГС не устанавливается, они предназначены для исследований морского дна, подбора утонувших предметов отечественного и иностранных флотов, а также операций с подводными кабелями, для чего они оснащены соответствующим оборудованием, говорится в статье Корнева и подтверждает источник, близкий к ВМФ. По словам этого источника, радиационной опасности в результате произошедшего инцидента нет.

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21:58 (мск)© Ньюстюб
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