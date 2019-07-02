23:04 (мск), источник: Ведомости
Что известно о гибели 14 моряков на атомной подлодке
Это самое тяжелое происшествие на российском подводном флоте с 2008 года.
Министерство обороны России 2 июля сообщило, что днем ранее «в российских территориальных водах на
Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий
Президент Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России», который должен был посетить вечером 2 июля в селе Завидово Тверской области, и провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. «В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России», — сказал глава государства.
Представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко заявила, что военными следственными органами СКР проводится доследственная проверка по факту гибели
Российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа, рассказал Reuters директор норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности. «Мы провели проверки и не зафиксировали повышения уровня радиации», — подчеркнул он.
По словам бывшего офицера ВМФ, отсутствие в официальных сообщениях наименования потерпевшего аварию аппарата означает, что речь идет, по всей видимости, об автономной глубоководной станции (АГС) Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, информация о которых носит закрытый характер.
Источник в промышленности и источник, близкий к ВМФ подтвердили, что пожар произошел на одной из АГС. По словам источника, близкого к ВМФ, возгорание произошло в понедельник вечером, когда аппарат транспортировался подводной
По словам бывшего офицера ВМФ, это не означает, что лодка не может вместить больше людей: нельзя исключать, что на борту могли находиться прикомандированные офицеры и специалисты.
По данным, приведенным в статье Дмитрия Корнева «Атомные глубоководные станции» в журнале «Новый оборонный заказ. Стратегии» (№ 4, 2018), начиная с советского времени были разработаны АГС нескольких проектов — 18510/18511, 1910.
Вооружение на АГС не устанавливается, они предназначены для исследований морского дна, подбора утонувших предметов отечественного и иностранных флотов, а также операций с подводными кабелями, для чего они оснащены соответствующим оборудованием, говорится в статье Корнева и подтверждает источник, близкий к ВМФ. По словам этого источника, радиационной опасности в результате произошедшего инцидента нет.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.