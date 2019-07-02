Минобороны опровергло данные о «взрыве газа на подводном аппарате»

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
Как уточнили в Минобороны, ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про «взрыв газа на подводном аппарате».
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в Минобороны.
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