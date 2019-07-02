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2 июля, источник: РИА Новости

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Сети появились видео прохода кораблей НАТО через пролив Босфор.

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На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.

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Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию. HMS Duncan и HMCS Toronto направились в Одессу для участия в маневрах Sea Breeze-2019.

Украинско-американские учения Sea Breeze-2019 проводятся до 12 июля. В них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек.

Для участия в маневрах в конце июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США «Карни».

В российском МИД отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.

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Корабли НАТО проводят совместные учения в Черном море
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