2 июля, источник: РИА Новости
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Сети появились видео прохода кораблей НАТО через пролив Босфор.
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию. HMS Duncan и HMCS Toronto направились в Одессу для участия в маневрах Sea Breeze-2019.
Для участия в маневрах в конце июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США «Карни».
В российском МИД отметили, что проведение