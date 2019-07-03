Взрыв, пожар: что известно о гибели 14 подводников на секретной подлодке в Баренцевом море

О гибели 14 моряков-подводников стало известно во вторник около 16.30 мск, когда информагентства начали передавать соответствующее сообщение Минобороны. Из него следовало, что ЧП произошло еще днем ранее.
Причиной смерти подводников Минобороны назвало отравление продуктами горения. Среди погибших — семеро капитанов I ранга, двое Героев России. Когда произошло ЧП, моряки занимались батиметрическими измерениями (измерение глубины) в «научно-исследовательском глубоководном аппарате», сообщило ведомство. Пожар был потушен «благодаря самоотверженным действиям команды», говорилось в сообщении.
Где именно произошел инцидент, Минобороны не уточнило. Оно отметило только, что в то время, когда произошел пожар, аппарат находился в территориальных водах России, а когда о ЧП стало известно — уже на военно-морской базе Североморск.
О каком именно аппарате идет речь, Минобороны также официально не сообщило. На встрече с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что ЧП произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота во время плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря. «Это необычное судно, мы с Вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный», — отреагировал на это Путин.
Отсутствие наименования аппарата в официальных сообщениях означает, что речь идет, по всей видимости, об автономной глубоководной станции (АГС) Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, информация о которых носит закрытый характер, сказал «Ведомостям» бывший офицер ВМФ. Источник в промышленности и источник, близкий к ВМФ, подтвердили, что пожар произошел на одной из АГС.
Авария произошла на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки проекта 10831 (АС-12, также известен как «Лошарик»), сообщил источник РБК в силовых структурах. Пожар произошел не на самом «Лошарике», а на атомной подводной лодке БС-64 «Оренбург», которая является носителем для «Лошарика», не согласился источник «Открытых медиа» на Северном флоте ВМФ. Другой источник «Открытых медиа» там же сказал, что ЧП произошло на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье». И «Подмосковье», и «Оренбург» используются в качестве лодок-носителей АГС, отмечают «Ведомости».
Русская служба Би-би-си приводит слова жителя Североморска, который утверждает, что видел подлодку «Оренбург» после аварии. По его словам, у подлодки, когда она подошла к причалу, было затоплено три отсека. «В первом 13 человек на перестукивания не отвечали. Когда смогли добраться до отсека, установили, что все погибли», — утверждает собеседник Русской службы Би-би-си. Подтвердить его рассказ не представляется возможным.
Пожар произошел в понедельник вечером, когда аппарат транспортировался подводной лодкой-носителем, сказал «Ведомостям» источник, близкий к ВМФ. По словам собеседника РБК, ЧП произошло около 20:30.
За несколько часов до Минобороны об инциденте на подводной лодке, в результате которого есть жертвы, сообщил сайт SeverLife, однако позднее удалил текст. На это обратил внимание журналист «Коммерсанта» Александр Черных, выложивший фото публикации. Главный редактор SeverLife Евгений Карпов пояснил «Медузе», что узнал о произошедшем от источников. После публикации, как рассказал Карпов, ему «позвонил человек, связанный с Северным флотом, и попросил убрать информацию, сказав, что скоро будет официальное объявление».
Российские чиновники проинформировали Центр радиационной и ядерной безопасности Норвегии о взрыве газа на подлодке, заявил директор этого центра Пер Странд агентству Reuters. По его словам, повышенного уровня радиации норвежские специалисты не зафиксировали. Минобороны заявило, что никаких уведомлений норвежской стороне не направлялось. В то же время Telegraм-канал Baza со ссылкой на источник пишет, что перед пожаром на борту произошел взрыв, что подтверждается также характером повреждений у выживших — помимо отравления продуктами горения, у них диагностирована контузия. По словам источника Baza, в госпиталь были доставлены 4−5 выживших.
В состав экипажа «Лошарика» входят 25 офицеров, писала в 2012 году «Лента.ру». То есть если ЧП произошло именно на этом аппарате, жертвами стали более половины экипажа.
Baza сообщила, что 13 подводников погибли до того, как подлодка достигла берега, еще один — по пути в военно-морской клинический госпиталь в Североморске. Официального подтверждения этой информации нет. На многочисленные звонки корреспондента Forbes в госпиталь никто не ответил.
Секретная подлодка
О «Лошарике» известно немногое. Технические характеристики и внешний вид аппарата засекречены. В 2012 году «Лента.ру» писала, что «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, более известного как «Подводная разведка», и подчиняется напрямую министру обороны, а не командованию Северного флота.
В 2015 году фотография, на которой предположительно изображен «Лошарик», была опубликована в русскоязычной версии автомобильного журнала Top Gear. Секретная подлодка попала в кадр случайно, когда для журнала фотографировали автомобиль Mercedes-Benz GL 450. «На берегу Белого моря автомобилисты журнала устроили фотосессию, заодно мимоходом запечатлев мирно проходившую вдоль побережья подводную лодку — не отдавая себе отчета, что снимают», — описывалось в неофициальном блоге Центра анализа стратегий и технологий, который и обратил внимание на то, что на снимке изображена именно секретная субмарина.
Пентагон считает АС-12 «диверсионным аппаратом», предназначенным для разрушения подводной инфраструктуры — в основном кабелей связи и систем обнаружения подлодок, пишет The Bell. На глубине свыше 1000 метров «Лошарик» практически неуязвим для современных средств поражения.
Произошедшее 1 июля стало крупнейшим по числу жертв происшествием на российских военных судах с ноября 2008 года, когда в результате ЧП на морских испытаний атомной подводной лодки «Нерпа» погибли 20 человек, отмечает Bloomberg. Крупнейшей аварией на подводном флоте в новейшей истории России стало крушение АПЛ «Курск» в августе 2000 года в Баренцевом море. Тогда погибли все 118 человек, находившихся на борту.