Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

По данным из открытых источников, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. При этом офицеры в/ч служат в Североморске, где дислоцированы АПЛ, которые являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемые гидронавтами.
По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из данной в/ч были удостоены звания героев России за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли при пожаре на глубоководном аппарате. По данным telegram-канала Baza, это капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин. Пожару на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, мог предшествовать взрыв газа.
1 июля при пожаре на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ погибли 14 российских моряков.
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