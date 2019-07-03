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10:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга.

По данным из открытых источников, часть подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. При этом офицеры в/ч служат в Североморске, где дислоцированы АПЛ, которые являются носителями сверхмалых подводных лодок, используемые гидронавтами.

По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из данной в/ч были удостоены звания героев России за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли при пожаре на глубоководном аппарате. По данным telegram-канала Baza, это капитаны первого ранга Денис Долонский и Николай Филин. Пожару на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, мог предшествовать взрыв газа.

1 июля при пожаре на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ погибли 14 российских моряков.

Николай Сергеев

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