10:51 (мск), источник: РИА Новости
«Это кромешный ад!» Как сибиряки борются с небывалым наводнением
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая, Мария Семенова. В сибирских регионах продолжается буйство стихии.
В Иркутской области вышли из берегов крупные притоки Ангары — реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Уровень воды превысил все критические отметки. В зону наводнения попали 96 населенных пунктов в шести районах — это более десяти тысяч жилых домов. Погибли 18 человек, семнадцать числятся пропавшими без вести. Вслед за Приангарьем большая вода пришла и на восток Красноярского края: пока режим ЧС введен только в Канске.
Режим ЧС в Иркутской области ввели 28 июня, однако очевидцы утверждают, что уровень рек начал подниматься за два дня до этого. Так, 26 июня частично ушли под воду поселки в Тайшетском районе, в тот же день затопило и Нижнеудинский район. Больше всех досталось Тулунскому району: 28 июня там прорвало дамбу на реке Ия. За
Местная жительница Ольга Капитанова (фамилия изменена) работает на Тулунском угольном разрезе. Это градообразующее предприятие, находится в 50 километрах от города. Здесь трудоустроена основная часть населения, и люди на рабочих местах не знали, какая ситуация складывается в городе. Хотя на сайте мэрии каждые два часа обновлялась информация об уровне воды в реках, сухая статистика не предвещала катастрофы.
«Вода поднялась до 800 сантиметров, все под контролем, причин для паники нет, — примерно такие сообщения были на сайте. Много 800 сантиметров или мало, мы не понимали… Нигде не было информации, что скоро вода преодолеет критическую отметку и хлынет в город», — вспоминает Капитанова. Вечером к ней домой приехала депутат гордумы и предложила покинуть опасную зону, а вскоре на сайте горадминистрации объявили добровольную эвакуацию.
«Опять же, о масштабе наводнения никто не предупреждал. Но наш дом находится на берегу реки, мы в курсе, что может быть, поэтому сразу взяли документы, собак и уехали на безопасное расстояние», — объясняет Ольга. Собрать вещи вызвался ее отец, она должна была вернуться за ним менее чем через полчаса. Но не смогла: вода неслась огромным потоком, затопив все вокруг. Даже многоэтажки, что далеко от реки, и те ушли под воду более чем на десять метров.
«В это время сотрудники МЧС патрулировали федеральную трассу, на дальних улицах никого
Смеркалось. Ольга пыталась преодолеть бурлящий поток ледяной воды, освещая путь тусклым фонариком. Лишь через пять часов борьбы со стихией им удалось достичь дома — его уже затопило под самую крышу. Отца унесло под сарай, он держался из последних сил в ледяной воде и дышал через дырку в шифере:
Папа получил обморожение, но жив. Еще мы достали с крыши 90-летнего соседа — чудом он забрался туда. И никто нам не помог, хотя я видела спасателей на мощных лодках.
Капитанова уточняет: «Потом спасатели работали четко и оперативно. Гуманитарная помощь и питьевая вода доставляется своевременно. Сотрудники МЧС вытаскивают из затопленных домов домашних животных. Но в первую ночь мы пережили кромешный ад, к которому не были готовы».
Коренные жители подтопленных районов в один голос утверждают, что подобного наводнения в своей жизни никогда не видели, именно поэтому никто и не подумал о своевременной эвакуации.
«Я следила за ситуацией с 27 июня, однако показатели были не критичными. Обильных дождей тоже не было. Я видела, как вода прибывает на городскую автостанцию, но этот район топит каждый год, и никто особо не встревожился. Когда вода дошла до мясокомбината — а это близко от моего дома — стало страшно, — признается РИА Новости жительница одной из затопленных многоэтажек в Тулуне Валентина Пятницкая. — Жучки и паучки бежали от воды, как в фильмах про катастрофы. Я на всякий случай отправила детей к маме. Сама осталась дома и следила за развитием событий».
В полночь затопило котельную напротив, еще через десять минут отключился свет. «Я испугалась, взяла кошку и вышла во двор — воды было уже по пояс. Через два часа затопило все пути и подъезды. Только через три дня я попала обратно в квартиру».
Валентина также обращает внимание на то, что централизованной эвакуации населения не было, людей из затопленных домов преимущественно спасали местные на своих же лодках. Впрочем, многие и сами до последнего отказывались от помощи, не хотели уходить в надежде, что до их домов вода не доберется.
«Еще 27 июня в обед сотрудники полиции никого не пускали на дачные участки и эвакуировали оттуда всех желающих. Таких было немного. Но остальные лезли через лесную дорогу — проверить, чтобы их помидоры на огороде не сгорели», — возмущается собеседница.
Пострадавшие от наводнения получают выплаты. На руки дают по десять тысяч рублей. Тем, кто потерял все имущество, тоже полагаются деньги. Подсчитан предварительный ущерб — пока одним дорогам и сельскому хозяйству. Это около миллиарда рублей.
Наводнение, накрывшее Иркутскую область, — самое сильное за всю историю наблюдений в регионе. По данным Росгидромета, в 1902 году был паводок в
Ситуация в Приангарье пока остается чрезвычайной. Руководитель Росгидромета Максим Яковенко на совещании у Владимира Путина предупредил, что расслабляться рано:
Сотрудники географического факультета ИГУ рассказали РИА Новости, что к катастрофическим паводкам привело аномальное развитие атмосферных процессов на фоне глобальных и региональных изменений климата.
Проанализировав синоптические карты и мезомасштабные модели, мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области сложилась уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы.
Вероятность повторения таких наводнений, равно как и засушливых периодов, в будущем достаточно высока, не сомневается она. «Сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой эпохи меридиональных процессов в Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно, все сложнее их прогнозировать», — подчеркивает ученый.
Впрочем, у местных жителей есть своя версия. Они убеждены, что причина бедствия — вовсе не дожди или глобальное потепление, а банальная халатность. Все несчастья связывают с дамбой на реке Ия, которую построили после наводнения в 2006-м. Тогда от стихии пострадали 267 домов и приусадебных участков, а также шесть мостов. Тулун вошел в федеральную программу «Защита населения от паводков и укрепление береговой линии».
На тот момент мэр Тулуна Николай Пивень в 2008 году заверял на камеру, что дамба простоит 100 лет. Однако уже в 2019-м ее просто смыло. Один из жителей города в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал мнение, что конструкцию возводили с нарушениями, вот она и не выдержала, в результате чего выбило шлюз.
Тем временем прокуратура Иркутской области выпустила заявление. В надзорном ведомстве считают, что в Тайшетском районе не было комплексной системы оповещения населения о надвигающейся чрезвычайной ситуации. Также отмечается, что райадминистрация самостоятельно не организовала эвакуацию жителей из Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований после того, как оттуда поступила информация о подтоплении жилых домов. К слову, 27 июня в Рождественском погибла женщина — она пыталась перейти затопленную дорогу.
Соседний с Иркутской областью Красноярский край тоже пострадал от водной стихии. После дождей вышла из берегов река Кан, затопив город Канск и прилегающие к нему поселки и СНТ. По сведениям регионального ГУ МЧС, подтоплено 137 придомовых и 238 дачных участков. Люди из опасной зоны эвакуированы, они находятся в пунктах временного размещения или у родственников.
По словам местных жителей, больше всего пострадал не сам город, а окрестности: поселок Строителей, деревня Новый Путь, СНТ «Черемушки». «В поселке Строителей уже на лодках плавали, воды по пояс», — поделилась подробностями с РИА Новости Оксана Проскурина.
Ее слова РИА Новости подтверждает и Татьяна Л. из деревни Новый Путь, что неподалеку от поселка Строителей. Она уточнила, что сейчас вода убывает и люди могут ходить по улицам:
Нашим домам повезло, мы находимся выше других, нас не затопило. Но вода к нам все равно идет. В поселке Строителей унесло мостик. На затопленных улицах отключили свет. Никто не эвакуируется. Как дом оставить? «Добрые» люди всегда найдутся.
Жительница Канска Ксения К. рассказала РИА Новости, что едва добралась до своей дачи в СНТ «Черемушки». «Ехала на машине, но ее пришлось оставить на остановке, а дальше идти по воде — было выше колена. Сейчас все понемногу становится на свои места, вода убывает», — добавляет она.
По информации на 2 июля, уровень воды в реке Кан упал на 16 сантиметров — до 4,25 метра.
В ГУ МЧС по Красноярскому краю РИА Новости сообщили, что ни один дом не пострадал — только прилегающие участки: «Вода уходит, дома не подтоплены. Дороги размыты, но по большинству из них уже можно передвигаться. Это коснулось лишь местных дорог, а не трасс федерального значения. Такого паводка, как в Иркутской области, где невозможно проехать, у нас не было».