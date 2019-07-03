11:55 (мск), источник: РИА Новости
Шойгу прибыл в Североморск
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.
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