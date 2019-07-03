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11:55 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу прибыл в Североморск

СЕВЕРОМОРСК, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Следственный комитет начал проверку.

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