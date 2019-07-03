11:50 (мск), источник: РИА Новости
Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Врио губернатора
«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей военной частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на