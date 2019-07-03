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11:50 (мск), источник: РИА Новости

Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что команда моряков-подводников, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате, была закреплена за военной частью в городе, власти Петербурга выражают соболезнования семьям погибших.

Источник: РИА "Новости"

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей военной частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.

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