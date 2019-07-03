В Швеции после драки задержали рэпера A$AP Rocky

«В Стокгольме по подозрению в нападении был задержан исполнитель. По тому же делу были задержаны еще три человека, — отмечено в сообщении. — Задержание произошло примерно в 01:00 в среду, 3 июля. До 12 часов субботы, 6 июля, прокуратура должна принять решение, будут ли эти лица взяты под стражу».
Расследование находится на начальной стадии, также говорится в пресс-релизе, и в настоящее время прокуратура не может предоставить какую-либо дополнительную информацию.
Как сообщает агентство ТТ, мировая звезда Эйсап Рокки был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на столичном стадионе, но сама драка произошла еще в воскресенье.
Инцидент частично снят на видео, которое было размещено в том числе на американском сайте TMZ. В своем аккаунте в «Инстаграме» Эйсап Рокки даже опубликовал видео, которое, по его мнению, показывает ход событий и доказывает его невиновность.
У исполнителя запланировано несколько концертов в Европе, следующий из которых должен состояться в Лондоне, и фестиваль Wireless в эти выходные.
Эйсап Рокки, настоящее имя которого — Раким Майерс, выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд, а его последний альбом вышел в прошлом году.