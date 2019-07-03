12:15 (мск), источник: ТАСС
В Кремле не ответили на вопрос об инциденте с гибелью подводников, сославшись на гостайну
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Часть информации об инциденте с гибелью
«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, — подчеркнул Песков. — Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается». Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.
О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля. «Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.
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