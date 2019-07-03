СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

По их словам, в понедельник, 1 июля, около 21:30 они стали свидетелями того, как на поверхность моря поднялась большая подлодка, к которой вскоре подошли военный корабль и два буксира. «Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел», — рассказал рыбак. По свидетельству очевидцев, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. «Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры (река в Мурманской области, впадает в Баренцево море.— “Ъ”), без оговариваемых причин, ее потом в Кольскую оттащили», — добавил один из очевидцев.
Затем подлодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы (ЗАТО Александровск), где базируются подлодки. Очевидцы утверждают, что никаких признаков пожара они не наблюдали. «Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — рассказал очевидец.
Местные журналисты и пользователи соцсетей сообщают, что всплывшей подлодкой являлась АПЛ «Подмосковье», которую в 2016 году на судоремонтном заводе «Звездочка» переделали в носитель сверхмалых подводных лодок, которых также называют ГАС. Предполагается, что на одной из них и произошел пожар, приведший к гибели 14 моряков.
Среди погибших — капитаны 1-го ранга Николай Филин и Денис Долонский, являлись героями России. Званий, как и многочисленных орденов, они были удостоены за исследования Арктики и Антарктики. Офицеры служили в войсковой части 45707, которая, по данным из открытых источников, подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и базируется в Санкт-Петербурге. В часть входит отряд гидронавтов и лаборатория. Гидронавты как раз служат на сверхмалых подводных лодках.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также подтвердил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Санкт-Петербурга и в последнее плаванье отправилась именно оттуда. Командиром части является капитан 1-го ранга герой России Александр Опарин, сын которого, Денис, по некоторым данным, также находился на ГАС, где произошло ЧП.
В самой части, как и в Оленьей Губе, где, предположительно находится «Подмосковье» с ГАС, в связи с катастрофой сейчас проводятся проверки. Для того, чтобы разобраться в причинах происшедшего, в Североморск по поручению президента Путина прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.