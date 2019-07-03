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12:57 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками

СЕВЕРОМОРСК, 3 июл — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Источник: РИА "Новости"

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — сказал он на совещании в Североморске.

Он подчеркнул, что военные «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».

Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-Морского Флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти.
Сергей Шойгу
глава Минобороны РФ

Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков.

Во вторник Шойгу приехал в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших.

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