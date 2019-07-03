12:57 (мск), источник: РИА Новости
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
СЕВЕРОМОРСК, 3 июл — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на
«В критической ситуации
Он подчеркнул, что военные «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».
Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На
научно-исследовательскомглубоководном аппарате Военно-МорскогоФлота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти.
Первого июля в российских территориальных водах на
Во вторник Шойгу приехал в Североморск, чтобы заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших.
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