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14:07 (мск), источник: ТАСС

Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20

ТАСС, 3 июля. Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

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16
фотографий
16
фотографий

«Да, 20 человек», — ответил представитель штаба на вопрос о числе жертв трагедии.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тыс. жилых домов в 31 населенном пункте. Восемь человек числятся пропавшими без вести. 221 человек был госпитализирован. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где подтоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов, затоплен водозабор.

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