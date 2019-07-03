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14:47 (мск), источник: Ведомости

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собеседника в судостроительной промышленности.

По его словам, пожар мог начаться, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю. Эту версию изданию подтвердил источник в оборонном ведомстве. Экипаж сумел обеспечить подъем аппарата на поверхность и не допустил повреждения его атомной установки, что позволило избежать более серьезных последствий. Этим объясняется официальная формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», добавил источник.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью. Половина из них были капитанами первого ранга, двое — Герои России.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из охваченного огнем отсека первым экипаж эвакуировал гражданского специалиста. После этого моряки задраили люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату, «а сами до конца боролись за живучесть корабля». По его словам, очаг возгорания был ликвидирован ценой жизней. Часть экипажа удалось спасти.

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