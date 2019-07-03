15:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Гидронавты погибли в объемном пожаре
Трагедия на атомной глубоководной станции произошла в районе полигона боевой подготовки Северного флота.
Как стало известно «Ъ», авария, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ, в том числе два Героя России, произошла на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31. В момент чрезвычайного происшествия АГС находилась в акватории морского полигона Северного флота.
Гидронавты, входившие в экипаж АС-31, погибли вечером 1 июля в ходе выполнения служебных задач на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту атомной глубоководной станции.
На совещании в Североморске глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в критической ситуации подводники проявили героизм и в первую очередь спасали гражданского специалиста.
«Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — отметил глава военного ведомства, пообещав представить погибших моряков к государственным наградам, а их семьям оказать всю необходимую помощь и поддержку.
По данным из открытых источников, АС-31 — атомная глубоководная станция I ранга проекта 10831, не несущая вооружения и способная погружаться на глубины, по некоторым данным, до 6 тыс. м (точные характеристики лодки официально никогда не назывались). Станция была заложена на заводе «Северное машиностроительное предприятие» в Северодвинске 16 июля 1990 года, но
Погибшие моряки служили в войсковой части 45707, которая, по данным из открытых источников, подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны и базируется в
Николай Сергеев