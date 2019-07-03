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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Гидронавты погибли в объемном пожаре

Трагедия на атомной глубоководной станции произошла в районе полигона боевой подготовки Северного флота.

Как стало известно «Ъ», авария, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ, в том числе два Героя России, произошла на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31. В момент чрезвычайного происшествия АГС находилась в акватории морского полигона Северного флота.

Гидронавты, входившие в экипаж АС-31, погибли вечером 1 июля в ходе выполнения служебных задач на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту атомной глубоководной станции.

При этом отмечается, что «экипаж до конца боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость развития событий не оставила надежды на спасение личного экипажа».

На совещании в Североморске глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в критической ситуации подводники проявили героизм и в первую очередь спасали гражданского специалиста.

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Что известно об атомной глубоководной станции АС-31

«Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — отметил глава военного ведомства, пообещав представить погибших моряков к государственным наградам, а их семьям оказать всю необходимую помощь и поддержку.

По данным из открытых источников, АС-31 — атомная глубоководная станция I ранга проекта 10831, не несущая вооружения и способная погружаться на глубины, по некоторым данным, до 6 тыс. м (точные характеристики лодки официально никогда не назывались). Станция была заложена на заводе «Северное машиностроительное предприятие» в Северодвинске 16 июля 1990 года, но из-за проблем с финансированием в 1990-е годы достраивалась и дооснащалась оборудованием в итоге вплоть до 2000-х годов. Базируется в районе Оленьей губы (Мурманская область). Носителем станций такого типа в открытых СМИ называются атомные подводные лодки специального назначения БС-136 «Оренбург» и БС-64 «Подмосковье».

Погибшие моряки служили в войсковой части 45707, которая, по данным из открытых источников, подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны и базируется в Санкт-Петербурге. В ее состав входят отряд гидронавтов и лаборатория. Гидронавты как раз и составляют экипажи АГС, которые, по сути, являются сверхмалыми атомными подводными лодками, приспособленными для больших глубин. Двое погибших, капитаны 1 ранга Николай Филин и Денис Долонский, являлись Героями России. Званий, как и многочисленных орденов, они были удостоены за исследования Арктики и Антарктики.

Николай Сергеев

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