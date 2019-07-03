15:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Что известно об атомной глубоководной станции АС-31
1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном
АС-31 проекта 10831 разработана в КБ «Малахит» в 1980-х годах. Построена на заводе «Севмаш» (Северодвинск). Согласно официальной российской
Технические характеристики станции засекречены. По имеющейся в свободном доступе информации, подлодка имеет длину до 79 м, ширину — 7 м, полное водоизмещение — 2 тыс. тонн. Подлодка не несет никакого вооружения, способна погружаться на глубину до 6 км и развивать скорость 30 узлов. Экипаж — 25 офицеров.
Такая конструкция (в отличие от цилиндрических прочных корпусов обычных подводных лодок) позволяет выдерживать на порядки большее давление на сжатие при погружениях на большие глубины. Главная энергетическая установка мощностью до 15 тыс. л. с. имеет один реактор и один винт.
Во время экспедиции «Арктика-2012» эта подлодка 20 суток занималась сбором грунта и образцов породы на глубинах 2,5−3 тыс. м.