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18:27 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара

СЕВЕРОМОРСК, 3 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в Североморске поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором был пожар, сообщили в Минобороны РФ РФ.

Источник: РИА Новости

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

«Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — говорится в сообщении.

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