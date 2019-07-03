В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

Спасение гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в Минобороны.
Как следует из сообщения, именно Соловьев вывел специалиста из охваченного огнем отсека, а затем задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату. После этого офицер продолжил бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа.
«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — подчеркнули в военном ведомстве.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля, его жертвами стали 14 человек.
Среди погибших на аппарате ВМФ семь капитанов 1 ранга, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Двое являлись Героями России. В ближайшее время будет опубликован список погибших моряков-подводников, сообщили в МО РФ.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам. Минобороны окажет их семьям помощь и поддержку.
Подробности произошедшего военное ведомство не раскрывает, так как это относится к категории гостайны.
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