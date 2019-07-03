Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда Правительства Российской Федерации.
К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекут Вооруженные Силы РФ и другие войска и воинские формирования.
Паводок пришел в Иркусткую область в начале прошлой недели и оказался самым мощным летним наводнением за всю историю метеонаблюдений. Из-за продолжительных ливней повысился уровень воды в левых притоках реки Ангара. Крупные реки — Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока — вышли из берегов, затопив около сотни населенных пунктов.
Вода полностью затопила некоторые населенные пункты, в частности, город Тулун, сняла с места и унесла десятки домов.
По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.