Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из садящегося в Лондоне самолета выпал безбилетник
55-летний Брэд Питт стал звездой австралийского глянца
Женщина похудела на 270 килограммов
"Они получили то, что заслужили": Кикабидзе о ситуации в Грузии
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Среди погибших подводников оказались непростые люди
Украинцы устроили ажиотаж в Крыму - эксперт
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино
Алексею Серебрякову — 55: лучшие роли народного артиста
На сгоревшем "Лошарике" ВМФ России нашли живых моряков
30-летняя россиянка скончалась в Греции - СМИ
Официально: Андрей Аршавин развелся с женой
Что делать с дочерью, которая не хочет учиться и работать
Актёр и режиссёр Панин умер сегодня
За деньги можно всё: В Сети о выходке Пугачёвой
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
19:48 (мск), источник: Интерфакс

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера, говорится в указе президента, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Источник: Reuters

На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Я хочу помочь
Срочная помощь пострадавшим в Иркутской области

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекут Вооруженные Силы РФ и другие войска и воинские формирования.

Паводок пришел в Иркусткую область в начале прошлой недели и оказался самым мощным летним наводнением за всю историю метеонаблюдений. Из-за продолжительных ливней повысился уровень воды в левых притоках реки Ангара. Крупные реки — Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока — вышли из берегов, затопив около сотни населенных пунктов.

Вода полностью затопила некоторые населенные пункты, в частности, город Тулун, сняла с места и унесла десятки домов.

По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Читайте также
Россия: Последствия чрезвычайной ситуации продолжают ликвидировать в Иркутской области
Во время загрузки произошла ошибка.
15:13 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Паводки в Иркутской области
Минобороны опубликовало имена погибших моряков-подводников
Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод
Путин возмутился ростом цен на строительство дорог
В России захотели провести «генеральную уборку»
На бюджетных харчах. Какие премии у топ-менеджеров госкорпораций
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
ГИБДД готовит новую технологию проверки водителей
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Крупные компании решили уйти из Китая Торговая война Пекина и Вашингтона серьезно усложнила им жизнь.
Кино
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности Актеру пришлось избавиться от бороды ради съемок в комедии «Билл и Тед»
Авто
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой Конфликт произошел в июне этого года в Якутии во время празднования национального праздника лета — «Ысыах-2019»
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Популярные темы на «Детях»
Муж до сих пор любит свою бывшую 379
18 мне уже..... 335
Рассказываю. 164
аптека.ру 159
Леди
Черно-белый шик: Кейт Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье Герцогиня совершила неожиданный выход.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь