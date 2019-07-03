Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видео с исчезающими под мостом машинами взорвало соцсети
Что делать с дочерью, которая не хочет учиться и работать
Как устроены школы Индонезии: рассказ россиянки, которая учила местных детей
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Обвал после бума: что будет на рынке жилья после 1 июля?
Дело извозчика КомароваКак в СССР появился первый серийный убийца
Среди погибших подводников оказались непростые люди
Украинцы устроили ажиотаж в Крыму - эксперт
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино
Алексею Серебрякову — 55: лучшие роли народного артиста
На сгоревшем "Лошарике" ВМФ России нашли живых моряков
30-летняя россиянка скончалась в Греции - СМИ
Официально: Андрей Аршавин развелся с женой
Что делать с дочерью, которая не хочет учиться и работать
Актёр и режиссёр Панин умер сегодня
За деньги можно всё: В Сети о выходке Пугачёвой
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
20:19 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опубликовало имена погибших моряков-подводников

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, список опубликован в среду на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.

Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

В списке погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата:

  • Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович
  • Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович
  • капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович
  • капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович
  • капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич
  • капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович
  • капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич
  • капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич
  • капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович
  • капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович
  • подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич
  • капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич
  • капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич
  • капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич

В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Читайте также
Следите за развитием темы Гибель 14 подводников ВМФ России
 Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод
Путин возмутился ростом цен на строительство дорог
В России захотели провести «генеральную уборку»
На бюджетных харчах. Какие премии у топ-менеджеров госкорпораций
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
ГИБДД готовит новую технологию проверки водителей
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Крупные компании решили уйти из Китая Торговая война Пекина и Вашингтона серьезно усложнила им жизнь.
Кино
Киану Ривз вернулся к своей роли 30-летней давности Актеру пришлось избавиться от бороды ради съемок в комедии «Билл и Тед»
Авто
Пьяный депутат избил инспектора ДПС лопатой Конфликт произошел в июне этого года в Якутии во время празднования национального праздника лета — «Ысыах-2019»
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
В российских школах появился новый предмет В СФ предложили ввести в школах уроки «Семьеведения». Оказалось, этот предмет уже преподается и учебники по нему есть
Леди
Черно-белый шик: Кейт Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье Герцогиня совершила неожиданный выход.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь