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21:25 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Задержание произошло в середине апреля, однако об этом ведомство сообщило в среду, 3 июля.

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«17 апреля путём захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путём криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода», — говорится в сообщении.

Следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Отмечается, что одним из организаторов преступной группы является гражданин Российской Федерации, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.

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