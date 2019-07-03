ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов

Задержание произошло в середине апреля, однако об этом ведомство сообщило в среду, 3 июля.
«17 апреля путём захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путём криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода», — говорится в сообщении.
Следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Отмечается, что одним из организаторов преступной группы является гражданин Российской Федерации, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.