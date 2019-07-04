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04:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На АС-31 начали всплывать причины

Появилась первая версия возникновения пожара на глубоководной станции.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», в качестве одной из причин трагедии на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Большинство гидронавтов, как полагает источник «Ъ», в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. В итоге выжила только заступившая на последнее в сутках дежурство вахта из пяти человек — они сумели локализовать распространение огня и поднять станцию.

По данным близкого к отряду гидронавтов источника «Ъ», ЧП на АС-31 произошло в минувший понедельник около 21 часа. Станция в это время выполняла боевые задачи в полигоне Северного флота, расположенном в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Моряки при этом несли службу по обычному для похода распорядку: в 19 часов по московскому времени третья смена гидронавтов должна была ужинать, а в 20:00 на центральном посту АС-31 должна была смениться вахта: офицеры, отдежурившие четыре часа, уходят отдыхать, а их место занимает последняя в сутках смена, которой положено управлять станцией до полуночи.

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Таким образом, большая часть личного состава АС-31 в понедельник вечером должна была находиться в так называемом «жилом» отсеке станции, отделенном от служебных отсеков и центрального поста специальными переборками.

В этот момент, по данным другого источника «Ъ», предположительно и произошло короткое замыкание в одном из многочисленных электрораспределительных щитов АС-31, расположенных в отсеках. На лодке используется стандартное напряжение 380 вольт, но в некоторых устройствах при этом используются токи силой до 1000 ампер (для сравнения: сила тока в городской квартире ограничена автоматом на 32 или даже 25 ампер).

При большой силе тока короткое замыкание в щитках, как утверждают источники «Ъ», вызывает не просто хлопок со вспышкой, а напоминает скорее небольшой взрыв, способный разрушить сам щиток и даже контузить находящихся рядом специалистов.

В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.

Из-за случившейся аварии в другие отсеки стали поступать ядовитые продукты горения, а гидронавты, как полагают их коллеги, могли среагировать на опасность слишком поздно.

Дежурная вахта, возможно, немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие смены — с включением в портативные дыхательные аппараты. По уставу каждый подводник обязан постоянно держать этот прибор, позволяющий продержаться в задымленном помещении около 20 минут, при себе.
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За это время гидронавт по замыслу производителя даже в самой сложной ситуации сумеет найти один из штуцеров стационарной дыхательной системы, подающей свежий воздух из баллонных запасов, и подключиться к нему. Однако ни той ни другой системой моряки по какой-то причине не воспользовались.

Как пояснил источник «Ъ», за 45 лет существования отряда гидронавтов (войсковая часть 45707) с их станциями не произошло ни одной серьезной, которая привела бы к человеческим жертвам, аварии, поэтому специалисты по исследованию глубин не имели реального опыта борьбы с пожарами.

Между тем, по его мнению, дым от горящей кабельной оплетки способен вывести человека из строя буквально за секунды. «Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов», — убежден подводник.

Таким образом, уже через несколько минут после начала задымления за живучесть лодки, очевидно, продолжала бороться только дежурная смена на центральном посту.

Эти четверо офицеров и один гражданский специалист организовали подъем АС-31, что в сложившейся ситуации было сложно сделать. Как утверждают источники «Ъ», глубина Баренцева моря в районе полигона для станций типа АС-31 совсем небольшая — в пределах 200 м. Однако процедура всплытия со всеми операциями занимает минут десять. Эти минуты, очевидно, и оказались роковыми для 14 получивших тяжелые отравления продуктами горения гидронавтов.

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Остальные пятеро выжили и даже спасли вверенную им станцию. Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.

В среду, 3 июля, в Североморске глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что экипаж до последнего боролся за живучесть глубоководного аппарата и именно благодаря одному из гидронавтов, капитану 2-го ранга Дмитрию Соловьеву, который сам погиб, был спасен гражданский специалист. Господин Шойгу пообещал представить всех погибших моряков к государственным наградам (двое из них, капитаны 1-го ранга Денис Долонский и Николай Филин, уже были Героями России), а также оказать помощь их семьям.

Все опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что короткое замыкание в распределительном щитке является пока лишь одной из версий развития аварийной ситуации на борту АС-31.
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О точных причинах аварии можно будет говорить после проведения необходимых следственных действий на борту пострадавшей станции, опроса выживших участников похода и выполнения необходимых в таких случаях экспертиз. А начать все эти процедуры, по данным «Ъ», до сих пор не удается.

Мешает то обстоятельство, что пострадавший глубоководный аппарат, выпущенный более десяти лет назад, до сих пор остается сверхсекретной разработкой и допуска к нему, например, у военных следователей управления Следственного комитета России (СКР) по Северному флоту нет.

Как пояснил еще один источник «Ъ», представителям местного следствия не разрешают даже пройти в док длительного хранения, куда завели пострадавшую станцию.

По этой же причине тела погибших гидронавтов пока не опознаны и не выданы родственникам для захоронения. В Североморск, по словам собеседников «Ъ», только в среду прибыла оперативно-следственная группы из Москвы, в которую вошли представители департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного управления СКР, имеющие все необходимые допуски. Она и займется расследованием трагедии, которое, скорее всего, получит гриф секретности.

Сергей Машкин

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