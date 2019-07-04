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00:41 (мск), источник: Известия

Как взять миллионера: чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве

По данным правоохранителей, ведомство потратило треть миллиарда на несуществующую систему оценки работы ученых.

Источник: Известия

Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей. Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила. Как выяснили «Известия», в отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, уже возбудили уголовное дело.

Сейчас этой историей занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления по Центральному административному округу столицы. В ГСУ СКР по Москве «Известиям» подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но раскрывать его подробности отказались.

Известно, что суть мошеннических действий подозреваемых заключается в неисполнении госконтракта на сумму 364,7 млн рублей.

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, для формирования системы регулярной оценки результатов научно-исследовательской деятельности в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса на 2007−2013 годы» Минобрнауки заключило три госконтракта.

Первый из них — с представительством международной компании PwC в России ЧКОО «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.» — был подписан 27 ноября 2012 года. Его сумма составила 90 млн рублей.

Согласно договору, исполнители должны были создать информационную систему для сбора, верификации и обновления данных о результатах научной деятельности.

Акты сдачи-приемки работ, как утверждает собеседник «Известий», подписывал партнер, руководитель центра компетенций PwC в области IoT в России Юрий Пуха. Но фактически этот контракт исполнен не был — систему сдали, но она не работала.

Согласно данным источника, 25 февраля 2014 года и 13 июля 2015 года Минобрнауки заключило еще два контракта с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» — уже на 274,7 млн рублей.

Однако система так и не функционирует, в эксплуатацию не введена и на баланс Минобрнауки не поступала.

Корпоративное молчание

Сейчас причастные к исполнению этих госконтрактов подозреваются в совершении крупного мошенничества. По словам источника «Известий», наказание грозит Сергею Салихову, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур. Она была председателем комиссии, в 2013 году утвердившей акты, согласно которым PwC перевели деньги, уточнил собеседник «Известий».

В Министерстве науки и высшего образования, к которому в мае прошлого года перешли функции реформированного Министерства образования и науки в части оказания госуслуг, комментировать произошедшее не стали — ответ на официальный запрос «Известий» так и не пришел.

А пресс-секретарь PwC в России Анна Смищенко-Миронова заявила «Известиям», что «согласно внутренней политике по взаимоотношению с клиентами» не имеет права комментировать и рассказывать об их реализованных или нереализованных проектах.

В свою очередь, в Государственной публичной научно-технической библиотеке России утверждают, что все обязательства по двум госконтрактам выполнили. В учреждении «Известиям» сообщили, что это было в 2014—2015 годах в рамках мероприятий по поддержке и расширению системы обеспечения новыми информационными технологиями участников ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы».

Работа была направлена на обеспечение международными и российскими лицензионными данными ведущих индексов о публикационной активности российских ученых, уточнили в библиотеке.

Под общественным контролем

Все органы власти, включая министерства, обязаны проводить процедуры по крупным закупкам через общественные советы, отметил член рабочей группы по противодействию коррупции Общественной палаты России Артем Кирьянов.

— Следует расширить полномочия общественников в части мониторинга контроля за госзакупками, начинающимися от 150 до 500 млн рублей. Не всё и не всегда удается реализовать в рамках госконтракта, поэтому надо тщательно разобраться во всех технических, технологических подробностях этого дела. Выяснить, почему тот или иной проект не был запущен вовремя, в должном виде и объеме, — резюмировал Кирьянов в беседе с «Известиями».

Между тем, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин заявил «Известиям», что чиновники, ответственные за реализацию госконтрактов, знают и могут проверить, имеет ли фирма, которая будет выполнять заказ, необходимые технические и интеллектуальные системы, а также — опыт подобной работы.

— При каждом ведомстве существуют департаменты или отделы по противодействию коррупции. В их функционал входит отслеживание личных интересов при реализации проектов. С одной стороны, эта система показывает свою эффективность, но с другой — необходимо расширить их полномочия и сделать более независимыми от тех, кого они проверяют, — сказал эксперт.

Виктор Костромин также отметил, что в борьбе с коррупцией в России наблюдаются положительные изменения.

В частности, сами граждане и участники тендеров и госконтрактов начинают сообщать о возможных нарушениях при их исполнении.

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