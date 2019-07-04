00:41 (мск), источник: Известия
Как взять миллионера: чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве
По данным правоохранителей, ведомство потратило треть миллиарда на несуществующую систему оценки работы ученых.
Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей. Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила. Как выяснили «Известия», в отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, уже возбудили уголовное дело.
Сейчас этой историей занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления по Центральному административному округу столицы. В ГСУ СКР по Москве «Известиям» подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но раскрывать его подробности отказались.
По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, для формирования системы регулярной оценки результатов
Первый из них — с представительством международной компании PwC в России ЧКОО «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.» — был подписан 27 ноября 2012 года. Его сумма составила 90 млн рублей.
Акты
Согласно данным источника, 25 февраля 2014 года и 13 июля 2015 года Минобрнауки заключило еще два контракта с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная
Сейчас причастные к исполнению этих госконтрактов подозреваются в совершении крупного мошенничества. По словам источника «Известий», наказание грозит Сергею Салихову, который занимал должность руководителя департамента науки и технологий, а также Ольге Лесиной, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур. Она была председателем комиссии, в 2013 году утвердившей акты, согласно которым PwC перевели деньги, уточнил собеседник «Известий».
В Министерстве науки и высшего образования, к которому в мае прошлого года перешли функции реформированного Министерства образования и науки в части оказания госуслуг, комментировать произошедшее не стали — ответ на официальный запрос «Известий» так и не пришел.
В свою очередь, в Государственной публичной
Работа была направлена на обеспечение международными и российскими лицензионными данными ведущих индексов о публикационной активности российских ученых, уточнили в библиотеке.
Все органы власти, включая министерства, обязаны проводить процедуры по крупным закупкам через общественные советы, отметил член рабочей группы по противодействию коррупции Общественной палаты России Артем Кирьянов.
— Следует расширить полномочия общественников в части мониторинга контроля за госзакупками, начинающимися от 150 до 500 млн рублей. Не всё и не всегда удается реализовать в рамках госконтракта, поэтому надо тщательно разобраться во всех технических, технологических подробностях этого дела. Выяснить, почему тот или иной проект не был запущен вовремя, в должном виде и объеме, — резюмировал Кирьянов в беседе с «Известиями».
Между тем, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин заявил «Известиям», что чиновники, ответственные за реализацию госконтрактов, знают и могут проверить, имеет ли фирма, которая будет выполнять заказ, необходимые технические и интеллектуальные системы, а также — опыт подобной работы.
— При каждом ведомстве существуют департаменты или отделы по противодействию коррупции. В их функционал входит отслеживание личных интересов при реализации проектов. С одной стороны, эта система показывает свою эффективность, но с другой — необходимо расширить их полномочия и сделать более независимыми от тех, кого они проверяют, — сказал эксперт.
В частности, сами граждане и участники тендеров и госконтрактов начинают сообщать о возможных нарушениях при их исполнении.