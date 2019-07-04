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05:49 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области вода ушла из 15 поселков

ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 16 поселков в двух районах, из 15 вода ушла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Источник: РИА Новости

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

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Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

«На утро четверга подтопленными остаются 2,7 тысячи жилых домов в 16 населенных пунктах Тулунского и Тайшетского районов», — сказал собеседник агентства.

Сутки назад в зоне подтопления находился 31 поселок.

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Наводнение в Иркутской области получило статус ЧС федерального масштаба
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июля© Ньюстюб
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