05:49 (мск), источник: РИА Новости
В Иркутской области вода ушла из 15 поселков
ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 16 поселков в двух районах, из 15 вода ушла, сообщили РИА Новости в
Режим ЧС действует в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
«На утро четверга подтопленными остаются 2,7 тысячи жилых домов в 16 населенных пунктах Тулунского и Тайшетского районов», — сказал собеседник агентства.
Сутки назад в зоне подтопления находился 31 поселок.