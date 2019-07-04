Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

Он добавил, что возгорание «получило некое распространение».
«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — цитирует Шойгу сайт Кремля.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории государственной тайны. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, моряки занимались изучением гидросферы.
Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, отметил Шойгу. Всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь, добавил он.
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