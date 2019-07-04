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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом в Барнецевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке, сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он добавил, что возгорание «получило некое распространение».

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии», — цитирует Шойгу сайт Кремля.

Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля. Погибли 14 человек, остальных удалось спасти.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории государственной тайны. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, моряки занимались изучением гидросферы.

Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, отметил Шойгу. Всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь, добавил он.

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