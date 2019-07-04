10:05 (мск), источник: Forbes
Шойгу назвал основную причину аварии в Баренцевом море
Пожар в аккумуляторном отсеке стал основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 подводников.
Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение.
О том, что причиной ЧП, по всей видимости, стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ранее писал журналист Иван Сафронов со ссылкой на источник в судостроительной промышленности.
«Коммерсант» со ссылкой на источники ранее описал хронологию событий, происходивших на подлодке вечером 1 июля. ЧП произошло около 21:00 по московскому времени, рассказал источник, близкий к отряду гидронавтов (источник РБК ранее говорил, что авария случилась около 20:30). Как пишет «Коммерсантъ», станция в это время выполняла боевые задачи в полигоне, расположенном в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море.
В 20:00, согласно обычному распорядку, на центральный пост станции должна была заступить новая смена из четверых офицеров, которой положено управлять станцией до полуночи. Остальные подводники в это время должны были отдыхать в жилом отсеке, пишет газета.
В этот момент в одном из электрораспределительных щитов станции предположительно произошло короткое замыкание, рассказал другой источник «Коммерсанта». Ранее РБК, ссылаясь на источник, знакомый с первыми результатами расследования, также писал, что в качестве одной из версий рассматривается короткое замыкание. На лодке используется стандартное напряжение 380 вольт, но в некоторых устройствах мощность доходит до 1000 ампер. При большой силе тока короткое замыкание могло вызвать небольшой взрыв, который был способен контузить находящихся рядом специалистов, утверждают источники. Ранее
В результате замыкания, как рассказали собеседники «Коммерсанта», могла загореться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции, очевидно, разнесла по отсекам дым, способный вывести человека из строя за секунды.
При этом гидронавты могли среагировать на опасность слишком поздно, считают источники издания. Дежурная вахта, возможно, немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие — с использованием портативных дыхательных аппаратов. Уже через несколько минут после начала задымления за живучесть лодки, очевидно, продолжала бороться только дежурная смена, пишет «Коммерсантъ».
Вместе с гражданским специалистом, которого, как сообщило Минобороны, вывел из горящего отсека капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, офицеры организовали подъем станции. Эта процедура занимает минут десять: которые, очевидно, оказались роковыми для 14 гидронавтов, получивших тяжелые отравления продуктами горения. После всплытия станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.
Минобороны 3 июля опубликовало список погибших, но до сих пор не раскрыло пострадавший аппарат. Ведомство утверждает, что речь идет о
Клара Минак
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