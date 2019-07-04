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10:05 (мск), источник: Forbes

Шойгу назвал основную причину аварии в Баренцевом море

Пожар в аккумуляторном отсеке стал основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 подводников.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение.
Сергей Шойгу
министр обороны РФ, цитата по РИА Новости

О том, что причиной ЧП, по всей видимости, стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, ранее писал журналист Иван Сафронов со ссылкой на источник в судостроительной промышленности.

«Коммерсант» со ссылкой на источники ранее описал хронологию событий, происходивших на подлодке вечером 1 июля. ЧП произошло около 21:00 по московскому времени, рассказал источник, близкий к отряду гидронавтов (источник РБК ранее говорил, что авария случилась около 20:30). Как пишет «Коммерсантъ», станция в это время выполняла боевые задачи в полигоне, расположенном в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море.

В 20:00, согласно обычному распорядку, на центральный пост станции должна была заступить новая смена из четверых офицеров, которой положено управлять станцией до полуночи. Остальные подводники в это время должны были отдыхать в жилом отсеке, пишет газета.

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Что известно о гибели 14 моряков на атомной подлодке

В этот момент в одном из электрораспределительных щитов станции предположительно произошло короткое замыкание, рассказал другой источник «Коммерсанта». Ранее РБК, ссылаясь на источник, знакомый с первыми результатами расследования, также писал, что в качестве одной из версий рассматривается короткое замыкание. На лодке используется стандартное напряжение 380 вольт, но в некоторых устройствах мощность доходит до 1000 ампер. При большой силе тока короткое замыкание могло вызвать небольшой взрыв, который был способен контузить находящихся рядом специалистов, утверждают источники. Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник писал, что перед пожаром на борту произошел взрыв, что подтверждается также характером повреждений у выживших — помимо отравления продуктами горения, у них диагностирована контузия.

В результате замыкания, как рассказали собеседники «Коммерсанта», могла загореться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а система вентиляции, очевидно, разнесла по отсекам дым, способный вывести человека из строя за секунды.

«Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов», — сказал один из собеседников.
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СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

При этом гидронавты могли среагировать на опасность слишком поздно, считают источники издания. Дежурная вахта, возможно, немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие — с использованием портативных дыхательных аппаратов. Уже через несколько минут после начала задымления за живучесть лодки, очевидно, продолжала бороться только дежурная смена, пишет «Коммерсантъ».

Вместе с гражданским специалистом, которого, как сообщило Минобороны, вывел из горящего отсека капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, офицеры организовали подъем станции. Эта процедура занимает минут десять: которые, очевидно, оказались роковыми для 14 гидронавтов, получивших тяжелые отравления продуктами горения. После всплытия станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.

Минобороны 3 июля опубликовало список погибших, но до сих пор не раскрыло пострадавший аппарат. Ведомство утверждает, что речь идет о научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота, который проводил плановые работы по изучению морского дна. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что погибшие проводили важные исследования по изучению гидросферы Земли.

Клара Минак

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