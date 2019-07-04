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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Из-за ЧП во время салюта в Минске пострадали не менее десяти человек

МИНСК, 4 июл — РИА Новости. Не менее десяти граждан получили телесные повреждения во время салюта в День независимости Белоруссии в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

«По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Там также отметили, что в результате взрывов фейерверочных изделий повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены, предположительно, осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Как уточнил позднее глава Минздрава Владимир Караник, пять человек были госпитализированы, еще трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время салюта.

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