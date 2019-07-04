11:01 (мск), источник: BBC News Русская служба
Иркутская область до и после наводнения. Вид из космоса
25 июня в Иркутской области началось наводнение, в результате которого погибли 20 человек.
25 июня в Иркутской области после сильных дождей началось наводнение, в результате которого погибли 20 человек. Подтопления были в 83 населенных пунктах, расположенных недалеко от федеральной трассы «Сибирь».
Из берегов вышли реки бассейнов Ангары и Селенги — Бирюса, Ия, Уда, Чуна, Ока.
После паводка вода в реках приобрела бурый цвет, что хорошо видно на спутниковых снимках.
В числе пострадавших — жители города Бирюсинска и села Бирюса на одноименной реке. Жители села были эвакуированы. По данным переписи 2010 года, там проживает 560 человек.
Больше всего пострадал город Тулун, где проживает 41 тысяча человек. Его затопило в пятницу 28 июня после прорыва дамбы на реке Ия. Наводнение затронуло 887 жилых домов, а всего в Тулунском районе затопило 1276 домов, где живут 2,9 тысячи человек.
В городе Нижнеудинске, который также затронула стихия, проживает около 34 тысяч человек.
А вот как изменился вид из космоса на окрестности села Барлук на Оке.
Помимо жилых домов, был затоплен шестикилометровый участок федеральной трассы P-255 «Сибирь», а
Всего по состоянию на воскресенье, 30 июня, в 53 населенных пунктах были подтоплены более 4 тысяч домов, где проживало свыше 10 тысяч человек.
Непосредственную причину наводнения объяснили в Иркутском государственном университете. Период, когда выпали максимальные осадки —