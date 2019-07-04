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11:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иркутская область до и после наводнения. Вид из космоса

25 июня в Иркутской области началось наводнение, в результате которого погибли 20 человек.

Источник: PLANET LABS

25 июня в Иркутской области после сильных дождей началось наводнение, в результате которого погибли 20 человек. Подтопления были в 83 населенных пунктах, расположенных недалеко от федеральной трассы «Сибирь».

Из берегов вышли реки бассейнов Ангары и Селенги — Бирюса, Ия, Уда, Чуна, Ока.

Источник: Русская служба Би-би-си

После паводка вода в реках приобрела бурый цвет, что хорошо видно на спутниковых снимках.

19 июня
29 июня
Бирюсинск и река Бирюса до и во время наводнения в июне 2019 года

В числе пострадавших — жители города Бирюсинска и села Бирюса на одноименной реке. Жители села были эвакуированы. По данным переписи 2010 года, там проживает 560 человек.

19 июня
29 июня
Тулун и река Ия до и во время наводнения в июне 2019 года

Больше всего пострадал город Тулун, где проживает 41 тысяча человек. Его затопило в пятницу 28 июня после прорыва дамбы на реке Ия. Наводнение затронуло 887 жилых домов, а всего в Тулунском районе затопило 1276 домов, где живут 2,9 тысячи человек.

19 июня
29 июня
Нижнеудинск и река Уда до и во время наводнения в июне 2019 года

В городе Нижнеудинске, который также затронула стихия, проживает около 34 тысяч человек.

А вот как изменился вид из космоса на окрестности села Барлук на Оке.

Источник: Русская служба Би-би-си
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«Это кромешный ад!» Как сибиряки борются с небывалым наводнением

Помимо жилых домов, был затоплен шестикилометровый участок федеральной трассы P-255 «Сибирь», а из-за снесенных потоком воды домов образовался затор у моста этой трассы.

Всего по состоянию на воскресенье, 30 июня, в 53 населенных пунктах были подтоплены более 4 тысяч домов, где проживало свыше 10 тысяч человек.

Непосредственную причину наводнения объяснили в Иркутском государственном университете. Период, когда выпали максимальные осадки — 25—26 июня, совпал по времени с первым тропическим циклоном сезона ураганов 2019 года, говорится на сайте вуза. Циклон принес «интенсивные потоки тепла и влаги с океанов», из-за которых появилась облачность и осадки.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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