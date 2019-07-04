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13:18 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссии заявили, что фейерверки для салюта были куплены в России

МИНСК, 4 июл — РИА Новости. Салютные установки и сами фейерверочные изделия, из-за которых на салюте в Минске погибла женщина, были приобретены у российской компании, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске. Ведомство сообщило, что не менее десяти граждан получили телесные повреждения в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, разрушены салютные установки. Минобороны сообщило, что предположительная причина подрывов фейерверков — некачественные заряды калибра 195 мм, но отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО “Пиро-Росс”, город Сергиев Посад», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Комментарием компании РИА Новости не располагает.

Там отмечается, что комиссией министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.

«Для исключения “человеческого фактора” — неправильной эксплуатации установок и изделий — в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя», — отметили в министерстве.

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске
Во время загрузки произошла ошибка.
14:27 (мск)© Ньюстюб
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