13:18 (мск), источник: РИА Новости
В Белоруссии заявили, что фейерверки для салюта были куплены в России
МИНСК, 4 июл — РИА Новости. Салютные установки и сами фейерверочные изделия,
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями
«Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО “Пиро-Росс”, город Сергиев Посад», — говорится в сообщении
Комментарием компании РИА Новости не располагает.
Там отмечается, что комиссией министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.
«Для исключения “человеческого фактора” — неправильной эксплуатации установок и изделий — в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя», — отметили в министерстве.