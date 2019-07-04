17:37 (мск), источник: Интерфакс
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Пасынок бывшего
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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Пасынок бывшего
Согласно заявлению антикоррупционного управления Малайзии, Риза Азиз был задержан в четверг, а затем выпущен под залог, пишет Financial Times. В пятницу в суде
Риза оказался вовлечен в скандал, связанный с фондом 1MDB, из которого, согласно подсчетам Минюстиции США, пропали $4,5 млрд.
Министерство подозревает, что Риза использовал средства из малайзийского государственного фонда, чтобы покупать дорогую недвижимость в США и Великобритании и финансировать свою кинокомпанию Red Granite Pictures.
В 2018 году расположенная в США компания выплатила $60 млн для урегулирования претензий американских властей, из которых $57 млн были возвращены Малайзии.