Врачей Росгвардии задержали за взятку. Они ставили военным «нужные» диагнозы

Как считает Следственный комитет, сотрудники госпиталя подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии. При этих диагнозах военные Национальной гвардии могли уволиться «по состоянию здоровья». Медики отстранены от работы на время следствия, сообщили в Росгвардии. Ведомство, по словам пресс-службы, будет «совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах».
В конце июня 2019 года в рамках следствия ФСБ провело эксперимент. В ходе него удалось выявить факты получения хирургом 350 000 рублей за приписку диагноза «язва желудка» военнослужащему. Врач согласился сотрудничать с ФСБ и передал через посредников часть суммы заведующему диагностикой гастроэнтерологического отделения.
Двум руководителям отделения СК предъявил обвинение во взятке, а трем посредникам — в мошенничестве, потому что в их рабочие обязанности не входило «принятие нужных решений». Кроме того, они приняли взятку самостоятельно в размере, который превышал оговоренную с гастроэнтерологами сумму.