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19:37 (мск), источник: Интерфакс

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о двух мужчинах 28 и 25 лет, которые специально прибыли в Белоруссию для подготовки к праздничному салюту.

СК заявил, что они неправильно подготовили фейерверки к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.

В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад), а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

В результате ЧП во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля погибла женщина, еще 10 пострадали.

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