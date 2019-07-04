19:37 (мск), источник: Интерфакс
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — В Минске задержали представителей российской
Речь идет о двух мужчинах 28 и 25 лет, которые специально прибыли в Белоруссию для подготовки к праздничному салюту.
СК заявил, что они неправильно подготовили фейерверки к запуску, в результате чего снаряды разрывались почти на земле.
Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад), а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.
В результате ЧП во время салюта по случаю дня независимости Белоруссии 3 июля погибла женщина, еще 10 пострадали.