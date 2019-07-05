Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Она рассказала, что подозреваемая вместе с семьей скрывалась на съемной квартире в Казани. Местонахождение похищенных денег устанавливается, подчеркнула Волк.
Представитель МВД напомнила, что 27 мая представитель банка сообщил в полицию о пропаже из кассы более 20 млн рублей. В причастности к краже заподозрили сотрудницу банка 1983 года рождения. Однако вскоре полицейские выяснили, что женщина вместе с мужем и двумя детьми скрылась.
В отношении подозреваемой следственное управление по республике возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).
«Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста», — добавила Волк.
По информации местного интернет-портала Bash.News, 27 мая старший кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина отпросилась с работы пораньше, собрала несколько упаковок наличных и вынесла их из банка в большой сумке. Днем она во время перемены забрала дочерей из школы, после чего семья сбежала из города. Полицейские в доме Хайруллиной обнаружили разбросанные вещи, «словно семья собиралась второпях».