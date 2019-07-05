Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России возродили смешной грузовик времен СССР
5 секретов макияжа от эпатажного визажиста Джеффри Стара
Воспаление мозга заставило британку забыть день своей свадьбы
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Регионы РФ с самыми дорогими услугами ЖКХ В Подмосковье услуги ЖКХ одни из самых дорогих в России.
Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии
В Госдуме отреагировали на инцидент с Пугачёвой
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука»
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
Чиновница из РФ лишилась работы из-за обнаженных фото для Playboy
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Яну Рудковскую высмеяли за «клоунские» ботинки
Софи Тернер и Джо Джонас показали первое фото со свадьбы
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
06:01 (мск), источник: Интерфакс

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что подозреваемая вместе с семьей скрывалась на съемной квартире в Казани. Местонахождение похищенных денег устанавливается, подчеркнула Волк.

Представитель МВД напомнила, что 27 мая представитель банка сообщил в полицию о пропаже из кассы более 20 млн рублей. В причастности к краже заподозрили сотрудницу банка 1983 года рождения. Однако вскоре полицейские выяснили, что женщина вместе с мужем и двумя детьми скрылась.

В отношении подозреваемой следственное управление по республике возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

«Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста», — добавила Волк.

По информации местного интернет-портала Bash.News, 27 мая старший кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина отпросилась с работы пораньше, собрала несколько упаковок наличных и вынесла их из банка в большой сумке. Днем она во время перемены забрала дочерей из школы, после чего семья сбежала из города. Полицейские в доме Хайруллиной обнаружили разбросанные вещи, «словно семья собиралась второпях».

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Найдено возможное видео с Бэнкси
В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии
Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Попов и Бубка получили взятку при выборе столицы Олимпиады-2016
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Россияне бросились раскупать «Форды», «Джили» и «Хавейлы» Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги первого летнего месяца: уровень продаж снизился на 3,3 %
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Женщина родила близнецов с разным цветом кожи (фото) Мальчик унаследовал темный цвет кожи родителей, а у девочки диагностировали альбинизм.
Леди
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже Звезды блистают на модных показах.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь