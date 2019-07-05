07:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Мужайтесь и крепитесь»
В Кронштадте прошла панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам.
В Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме
Начало панихиды анонсировали на половину девятого утра. К этому времени в собор только начали подходить матросы срочной службы, дислоцирующиеся в Кронштадте. К половине девятого в храме находились только пришедшие военные, журналисты и паломники из монастыря в Белгородской области. «У нас нет телевидения, поэтому о трагедии мы узнали совсем недавно. Сколько человек там погибло? — уточняла руководитель группы.— Будем молиться вместе со всеми».
В глубине собора несколько человек собрались около хранилища святой воды «в образе подводной лодки четвертого поколения проекта 677 “Лада”». Допив стакан святой воды, налитой из уменьшенной серебряной копии
Пока все ждали 180 священников, приехавших в Петербург на совещание, посвященное десятилетию восстановления института военного духовенства, к главному храму ВМФ приблизилась другая делегация: около тридцати туристов из Китая, громко разговаривая и смеясь, поднимались по ступеням. «Дай бог, примут поправку к закону о санкциях за незаконную деятельность в туризме», — вздохнув, сказал один из священнослужителей. Туристы беспрепятственно вошли в собор, но покинули его уже через несколько минут, увидев приготовления к службе. Всего в храме осталось около 200 человек, из которых 80 были военными и еще 30 журналистами. Большая часть храма пустовала.
Митрополит
Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силы из молитвы… Мы разделяем с ними (родственниками погибших.— «Ъ») их страдания и скорби и говорим им: мужайтесь и крепитесь.
Слова соболезнования также передал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Чуть в стороне от большинства пришедших военных стоял председатель вологодского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов полковник в отставке Геннадий Малышев. Он сказал потом журналистам, что просто не мог не приехать на панихиду: «Это потеря не только для ВМФ, но и для всей страны, для всего государства, может быть даже для всего мира». Он добавил, что был знаком с некоторыми из моряков, погибших в результате аварии на глубоководной станции АС-31 1 июля, в частности с капитаном 1-го ранга Николаем Филиным, Героем России и кавалером трех орденов Мужества, которого назвал «человеком с железным характером».
Погибшие моряки служили в войсковой части, которая базировалась в Петергофе. Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков ранее заявил, что все они были жителями
В Минобороны заявили, что имена погибших подводников будут увековечены на памятной доске, которую установят в Морском соборе в Кронштадте. Священнослужители собора предполагают, что отпевание усопших также пройдет в главном морском храме ВМФ, но говорить о сроках затрудняются, объясняя это проведением необходимых экспертиз, связанных с расследованием обстоятельств аварии. По предварительным данным, похоронить подводников планируют на Серафимовском кладбище в
Марина Царева, Санкт-Петербург