Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нелепый конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
61-летняя Мелани Гриффит показала подтянутую фигуру в бикини
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
"Они получили то, что заслужили": Кикабидзе о ситуации в Грузии
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
Борис Корчевников впервые высказался о своем состоянии
В Госдуме отреагировали на инцидент с Пугачёвой
Кто будет воевать против РФ в Третьей мировой, предсказал Мессинг
Ушел к молодой: Лолиту бросил 5-й муж
Госслужащая разделась перед камерой и её уволили - фото
Николай Басков хоронит самого близкого человека
61-летняя Мелани Гриффит показала подтянутую фигуру в бикини
Яну Рудковскую высмеяли за «клоунские» ботинки
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
07:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Мужайтесь и крепитесь»

В Кронштадте прошла панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам.

В Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота (ВМФ) — прошла панихида по четырнадцати подводникам, погибшим в Баренцевом море в результате аварии станции АС-31 1 июля. Церковную службу вел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В ней приняли участие 180 священников, оказавшихся в Петербурге в связи с проведением совещания по вопросам восстановления института военного духовенства.

Начало панихиды анонсировали на половину девятого утра. К этому времени в собор только начали подходить матросы срочной службы, дислоцирующиеся в Кронштадте. К половине девятого в храме находились только пришедшие военные, журналисты и паломники из монастыря в Белгородской области. «У нас нет телевидения, поэтому о трагедии мы узнали совсем недавно. Сколько человек там погибло? — уточняла руководитель группы.— Будем молиться вместе со всеми».

Читайте также
Огонь в отсеках

В глубине собора несколько человек собрались около хранилища святой воды «в образе подводной лодки четвертого поколения проекта 677 “Лада”». Допив стакан святой воды, налитой из уменьшенной серебряной копии дизель-электрической подлодки, мужчина сказал куда-то в пустоту: «Да, страшно», после чего отошел к группе паломников. В другой части собора несколько человек в строгих костюмах обсуждали последние новости хода расследования трагедии — оттуда доносились слова о проведении экспертизы. «Должно быть сегодня пафосно», — сказал кому-то капитан 1-го ранга, единственный в военной форме в кругу говорящих. Действительно, сегодня служилась полная панихида. До ее начала на большом подсвечнике перед иконой стояло всего шесть заупокойных свечей.

Пока все ждали 180 священников, приехавших в Петербург на совещание, посвященное десятилетию восстановления института военного духовенства, к главному храму ВМФ приблизилась другая делегация: около тридцати туристов из Китая, громко разговаривая и смеясь, поднимались по ступеням. «Дай бог, примут поправку к закону о санкциях за незаконную деятельность в туризме», — вздохнув, сказал один из священнослужителей. Туристы беспрепятственно вошли в собор, но покинули его уже через несколько минут, увидев приготовления к службе. Всего в храме осталось около 200 человек, из которых 80 были военными и еще 30 журналистами. Большая часть храма пустовала.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил, что «для моряков-подводников это невосполнимая утрата, как и для всей нашей страны».

Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силы из молитвы… Мы разделяем с ними (родственниками погибших.— «Ъ») их страдания и скорби и говорим им: мужайтесь и крепитесь.
Варсонофий
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Слова соболезнования также передал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Читайте также
На АС-31 начали всплывать причины

Чуть в стороне от большинства пришедших военных стоял председатель вологодского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов полковник в отставке Геннадий Малышев. Он сказал потом журналистам, что просто не мог не приехать на панихиду: «Это потеря не только для ВМФ, но и для всей страны, для всего государства, может быть даже для всего мира». Он добавил, что был знаком с некоторыми из моряков, погибших в результате аварии на глубоководной станции АС-31 1 июля, в частности с капитаном 1-го ранга Николаем Филиным, Героем России и кавалером трех орденов Мужества, которого назвал «человеком с железным характером».

Погибшие моряки служили в войсковой части, которая базировалась в Петергофе. Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков ранее заявил, что все они были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне одним из первых среди официальных лиц выразил свои соболезнования погибшим, однако на панихиде в соборе не присутствовал.

В Минобороны заявили, что имена погибших подводников будут увековечены на памятной доске, которую установят в Морском соборе в Кронштадте. Священнослужители собора предполагают, что отпевание усопших также пройдет в главном морском храме ВМФ, но говорить о сроках затрудняются, объясняя это проведением необходимых экспертиз, связанных с расследованием обстоятельств аварии. По предварительным данным, похоронить подводников планируют на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Марина Царева, Санкт-Петербург

Следите за развитием темы Гибель 14 подводников ВМФ России
 Появились новые подробности трагедии на подводной лодке
Голикова: «Мы катастрофически теряем население»
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии
Найдены кадры, на которых может быть запечатлен Бэнкси
«Челси» представил гостевую форму с российским триколором (фото)
Попов и Бубка получили взятку при выборе столицы Олимпиады-2016
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Россияне бросились раскупать «Форды», «Джили» и «Хавейлы» Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги первого летнего месяца: уровень продаж снизился на 3,3 %
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Популярные темы на «Детях»
Я не права? 547
Про материальную помощь родителей, навеяло, так сказать 282
Что вы сегодня готовите? 253
Наглые родственники или я чего-то не понимаю? 251
Леди
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже Звезды блистают на модных показах.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь