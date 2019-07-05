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03:01 (мск), источник: Известия

Высочайший действующий вулкан Евразии начал извержение на Камчатке

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — высочайшего из действующих вулканов на Евразийском материке. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Источник: РИА "Новости"

Извержение Ключевской сопки происходит каждые 3−5 лет. Последний раз это случилось в 2015 году.

После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана… была отмечена термальная аномалия с температурой 800−900 градусов Цельсия.
Алексей Озеров
директор института

По его словам, вулканические бомбы (обрывки лавы) понимаются на высоту до 200 м над кромкой кратера. Пепловых выбросов пока не наблюдается, но специалисты ожидают в ближайшее время протяженные пепловые шлейфы, которые могут быть опасными для авиации, передает «РИА Новости».

Высота Ключевской сопки составляет 4,75 тыс. метров, возраст — 7 тыс. лет.

3 июля на итальянском острове Стромболи в Тирренском море произошло извержение вулкана. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Извержение началось со взрыва, который был слышен местным жителям и туристам. Многие поспешили скрыться в домах или в море.

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