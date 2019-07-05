Высочайший действующий вулкан Евразии начал извержение на Камчатке

Извержение Ключевской сопки происходит каждые 3−5 лет. Последний раз это случилось в 2015 году.
После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана… была отмечена термальная аномалия с температурой 800−900 градусов Цельсия.
Алексей Озеровдиректор института
По его словам, вулканические бомбы (обрывки лавы) понимаются на высоту до 200 м над кромкой кратера. Пепловых выбросов пока не наблюдается, но специалисты ожидают в ближайшее время протяженные пепловые шлейфы, которые могут быть опасными для авиации, передает «РИА Новости».
Высота Ключевской сопки составляет 4,75 тыс. метров, возраст — 7 тыс. лет.
3 июля на итальянском острове Стромболи в Тирренском море произошло извержение вулкана. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Извержение началось со взрыва, который был слышен местным жителям и туристам. Многие поспешили скрыться в домах или в море.