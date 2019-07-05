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08:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы задачи экипажа «Лошарика»

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», на которой произошел пожар, проводил исследования морского дна и сдавал зачеты на самостоятельное плавание. Об этом сообщают «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Моряки обязаны ежегодно сдавать специальные экзамены, чтобы подтвердить свою квалификацию. Если испытания проходят успешно, экипаж допускают к реальным задачам. Эксперты предполагают, что помимо этого подводники на «Лошарике» отрабатывали сложные маневры возле дна: постановку аппарата на грунт и лавирование в нескольких метрах от дна.

Этот выход в море должен был стать последним для Героя России капитана I ранга Николая Филина. Моряку было 57 лет, после этого возраста гидронавты уже не участвуют в подводных погружениях. Во время экспедиции он контролировал правильность действий экипажа при исследовании морского дна.

Эксперты считают, что у моряков был шанс спастись.
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Они могли покинуть горящий отсек и задраить его, но в этом случае была бы повреждена энергетическая установка на борту станции. Тогда аппарат не подлежал бы восстановлению.

4 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной происшествия на станции стал пожар в аккумуляторном отсеке. Он поручил восстановить «Лошарик» в кратчайшие сроки.

Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена всех погибших. Еще 4, 5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.

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