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03:38 (мск), источник: Аргументы и факты

СК расследует дело об избиении семилетней девочки в Ингушетии

По словам тети ребенка, ее племянница упала в яму во дворе дома.

Источник: РИА "Новости"

Возбуждено уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, оно находится на особом контроле, сообщает СК РФ по Республике Ингушетия.

«Следствием установлено, что 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказала региональный детский омбудсмен Зарема Чахкиева, ребенка, у которого в результате трамв было нарушено кровообращение, прооперировали.

«Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили», — написала она в Instagram.

По данным ТАСС, ребенок воспитывался тетей по отцовской линии. Женщина пояснила правоохранителям, что девочка получила травмы, упав в яму.

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