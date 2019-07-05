03:38 (мск), источник: Аргументы и факты
СК расследует дело об избиении семилетней девочки в Ингушетии
По словам тети ребенка, ее племянница упала в яму во дворе дома.
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По словам тети ребенка, ее племянница упала в яму во дворе дома.
Возбуждено уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, оно находится на особом контроле, сообщает СК РФ по Республике Ингушетия.
«Следствием установлено, что 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлена девочка 2012 года рождения с множеством телесных повреждений», — говорится в сообщении ведомства.
«Друзья, у девочки все хорошо, руку сохранили», — написала она в Instagram.
По данным ТАСС, ребенок воспитывался тетей по отцовской линии. Женщина пояснила правоохранителям, что девочка получила травмы, упав в яму.