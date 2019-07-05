11:42 (мск), источник: Daily Storm
В МЧС не успели предупредить жителей Иркутской области о наводнении через рассылку СМС
Первое сообщение о «вероятности подтоплений» появилось спустя часы после того, как дома в Тулуне ушли под воду.
МЧС, известное по практике массовой рассылки СМС в Московском регионе (после урагана в мае 2017 года, унесшего жизни 16 человек в Москве и Подмосковье, о котором в министерстве не предупредили), во время наводнения в Иркутской области не проявило должной оперативности. По информации источника в правоохранительных органах региона, в МЧС не успели оповестить жителей Тулунского района о поднимающейся воде. В
Традиционные сообщения о непогоде от МЧС перед наводнением приходили, но такого, где бы говорилось, что сейчас будет потоп и нужно спасаться, не было. 4 июля появилась информация, что вода опять может подняться, и снова ничего не пришло.
В МЧС России не смогли представить убедительных доказательств того, что они успели оповестить население.
«Информирование происходит путем выставления информации на сайте, путем доведения данных до органов местного самоуправления, а также через единый диспетчерский центр, — объяснил Андрей Шутов. —
В доказательство своих слов Шутов представил скриншоты сообщений, которые рассылались жителям Иркутской области. Ведомство через
Однако информация об «угрозе высокого уровня воды» и «вероятности подтоплений» на территории Тулунского, Нижнеудинского, Чунского, Черемховского и Усольского районов дошла до жителей, судя по скриншоту, лишь в пятницу, 28 июня, в 23:37 (часть даты скрыта
Хронология трагический событий в Иркутской области свидетельствует о том, что в МЧС сильно опоздали с предупреждением людей.
Первые сообщения о возможном повышении уровня воды в реке Ия были опубликованы в официальной группе «Администрация Тулуна информирует» во «ВКонтакте» в 11 утра 27 июня.
Через полчаса синоптики дали прогноз о том, что уровень воды может дойти до критической отметки. В 15 часов того же дня был объявлен режим чрезвычайной ситуации. К утру 28 июня река Ия начала подниматься в районе Тулуна.
Тогда мэр города Юрий Карих обратился к жителям: «Ситуация с подтоплением города остается напряженной, но регулируемой. По состоянию на 10 часов 28 июня уровень поднялся до 832 сантиметров и, к сожалению, продолжает подниматься».
В 14:00 произошел прорыв дамбы, сдерживающей воду. Поселок начало затапливать еще быстрее. К 17:00 было принято решение об эвакуации части жителей Тулуна. Через два часа появилась информация о том, что вода подбирается к федеральной трассе М-53. Ее закроют в 21:00.
Спустя час появились первые сообщения с просьбой о помощи от жителей, спасавшихся от наводнения на крышах своих домов. В 23:00 мэр Юрий Карих вышел к жителям утонувших домов, чтобы ответить на их вопросы о транспорте, об оказании помощи пострадавшим и на другие. После чего отправился вместе со спасателями МЧС эвакуировать людей с улицы Юбилейной.
На данный момент в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 и еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
На вопрос о том, была ли произведена
«Во взаимодействии с операторами сотовой связи МЧС информирует население о том, что