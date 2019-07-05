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11:42 (мск), источник: Daily Storm

В МЧС не успели предупредить жителей Иркутской области о наводнении через рассылку СМС

Первое сообщение о «вероятности подтоплений» появилось спустя часы после того, как дома в Тулуне ушли под воду.

Источник: Daily Storm

МЧС, известное по практике массовой рассылки СМС в Московском регионе (после урагана в мае 2017 года, унесшего жизни 16 человек в Москве и Подмосковье, о котором в министерстве не предупредили), во время наводнения в Иркутской области не проявило должной оперативности. По информации источника в правоохранительных органах региона, в МЧС не успели оповестить жителей Тулунского района о поднимающейся воде. В пресс-службе министерства корреспонденту Daily Storm продемонстрировали СМС с предупреждением — оно было датировано поздним вечером 28 июня, в это время дома в Тулуне уже находились под водой.

Традиционные сообщения о непогоде от МЧС перед наводнением приходили, но такого, где бы говорилось, что сейчас будет потоп и нужно спасаться, не было. 4 июля появилась информация, что вода опять может подняться, и снова ничего не пришло.
Источник в правоохранительных органах

В МЧС России не смогли представить убедительных доказательств того, что они успели оповестить население. Пресс-секретарь ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов заявил корреспонденту Daily Storm, что ведомство информировало жителей, но на представленном им в качестве доказательства сообщении указаны дата и время «28 июня, 23:37». К этому времени дома в Тулуне уже затопило.

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«Информирование происходит путем выставления информации на сайте, путем доведения данных до органов местного самоуправления, а также через единый диспетчерский центр, — объяснил Андрей Шутов. — 27—28 июня посредством эсэмэсок было [проведено] информирование о возможном подъеме уровня воды. Мы не говорим за какой-то конкретный участок, не говорим за определенный населенный пункт. К сожалению, метеорологи передают информацию в общих чертах, и мы ее передаем гражданам».

В доказательство своих слов Шутов представил скриншоты сообщений, которые рассылались жителям Иркутской области. Ведомство через смс-рассылку сообщало о проливных дождях, грозах, граде и усилении ветра, начиная с 24 июня.

Однако информация об «угрозе высокого уровня воды» и «вероятности подтоплений» на территории Тулунского, Нижнеудинского, Чунского, Черемховского и Усольского районов дошла до жителей, судя по скриншоту, лишь в пятницу, 28 июня, в 23:37 (часть даты скрыта из-за того, как был сделан снимок, но по начертанию нижней части цифр можно понять, в какое время пришло СМС).

Хронология трагический событий в Иркутской области свидетельствует о том, что в МЧС сильно опоздали с предупреждением людей.

Первые сообщения о возможном повышении уровня воды в реке Ия были опубликованы в официальной группе «Администрация Тулуна информирует» во «ВКонтакте» в 11 утра 27 июня.

Через полчаса синоптики дали прогноз о том, что уровень воды может дойти до критической отметки. В 15 часов того же дня был объявлен режим чрезвычайной ситуации. К утру 28 июня река Ия начала подниматься в районе Тулуна.

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Тогда мэр города Юрий Карих обратился к жителям: «Ситуация с подтоплением города остается напряженной, но регулируемой. По состоянию на 10 часов 28 июня уровень поднялся до 832 сантиметров и, к сожалению, продолжает подниматься».

В 14:00 произошел прорыв дамбы, сдерживающей воду. Поселок начало затапливать еще быстрее. К 17:00 было принято решение об эвакуации части жителей Тулуна. Через два часа появилась информация о том, что вода подбирается к федеральной трассе М-53. Ее закроют в 21:00.

Спустя час появились первые сообщения с просьбой о помощи от жителей, спасавшихся от наводнения на крышах своих домов. В 23:00 мэр Юрий Карих вышел к жителям утонувших домов, чтобы ответить на их вопросы о транспорте, об оказании помощи пострадавшим и на другие. После чего отправился вместе со спасателями МЧС эвакуировать людей с улицы Юбилейной.

На данный момент в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 и еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

На вопрос о том, была ли произведена смс-рассылка о возможном повторении наводнения 4 июля 2019 года, в региональном управлении МЧС дали расплывчатый ответ.

«Во взаимодействии с операторами сотовой связи МЧС информирует население о том, что что-то возможно, где-то будет повышение рек», — сказал Андрей Шутов.

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