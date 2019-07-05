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12:23 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружены в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона, министерство обороны Великобритании начало расследование, сообщает британский таблоид Daily Star.

Источник: AFP 2019

По данным издания, в мусорном баке были обнаружены тысячи страниц, содержащие персональные данные, информацию об оборудовании охранников, подробности об обязанностях полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также пароль к компьютерным системам. Также сообщается, что обнаруженные документы относятся к разным периодам времени — от начала 1980-х годов и до конца 2017 года.

«Мы можем подтвердить, что было начато расследование», — приводит издание слова представителя минобороны Британии.

Как пишет Daily Star, один из экспертов в сфере разведки назвал найденные документы «мечтой террориста».
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Военно-исследовательский комплекс «Портон-Даун», носящий официальное название «Оборонная научно-технологическая лаборатория», расположен в 12 километрах от города Солсбери. Лаборатория была открыта более ста лет назад, первой ее задачей была разработка и испытания химического оружия во время Первой мировой войны. Затем там велись работы и по биологическому оружию.

Почти вся деятельность Портон-Дауна остается секретной. Однако известно, что с 1949 по 1989 год в лаборатории проводились опыты с участием людей, а в 2008 году британское Минобороны выплатило три миллиона фунтов стерлингов 360 ветеранам, пострадавшим при этих экспериментах.

Портон-Даун оказался в центре внимания после того, как в марте 2018 года в Солсбери отравили бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории это опровергли.

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