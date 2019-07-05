Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Точка невозврата: «Газпром» нанес решающий удар по СПГ США
Полина Гагарина в микроплатье смутила сеть
Женщина похудела на 270 килограммов
"Они получили то, что заслужили": Кикабидзе о ситуации в Грузии
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Въезд запрещенКакие подвохи могут ждать россиян при поездке в безвизовые страны?
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
Каким стал сын Михаила Евдокимова, рожденный от мулатки
Нападение на семью из РФ: видео ЧП в Грузии
Госслужащая разделась перед камерой и её уволили - фото
Николай Басков хоронит самого близкого человека
Трамп отпраздновала День независимости в платье за 170 тыс
Полина Гагарина в микроплатье смутила сеть
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
10:54 (мск), источник: ТАСС

СК предъявил обвинение задержанным участникам ОПГ, орудовавшей в 90-х годах

Преступная группировка действовала в Читинской области и Москве.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 июля. Следователи СК в Забайкальском крае предъявили обвинения в убийствах шестерым участникам преступной группировки, действовавшей в 1990-е годы в Читинской области и Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, возглавлял группировку (в 1993—1999 годах) руководитель предприятия по организации грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, обвиняемый фактически контролировал большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах.

В состав преступной группы входило не менее 10 человек, в том числе один из участников группы был киллером, другие участники группировки обеспечивали исполнителей преступлений оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств.
Новость
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые

Деятельность ОПГ пресекли еще в 1999 году после того, как задержали и осудили ее лидера. «В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек, совершенных в 1995—1999 годах, в том числе пяти человек в Читинской области, остальные были убиты в Москве», — сообщили в СК. На их вооружении были автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет «Вальтер» и другое оружие. Раскрыть преступления удалось следователям СК совместно с сотрудниками 6-го отдела управления уголовного розыска регионального УМВД.

По ходатайству следствия в отношении шести обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении четырех участников группировки уголовное преследование прекратили в связи с их смертью. Трое из них были убиты в ходе криминальных разборок. Оставшимся в живых предъявлены обвинения в убийствах, совершенных организованной группой (ст. 105 УК РФ и ст. 102 УК РСФСР). В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление других фактов преступной деятельности.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что руководитель криминальной структуры в начале 90-х годов являясь владельцем компании, которая занималась железнодорожными грузоперевозками, занимал высокое положение в преступной среде.

По словам Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции предполагаемый организатор банды задержан в Республике Крым, где он проживал с семьей с 2012 года, а его сообщники задержаны в Москве, Кирове и Чите.

Читайте также
 Слова, с которыми измученная Ахматова обратилась к Сталину
Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели моряков-подводников
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Опрос показал, на какую зарплату рассчитывает молодежь
В Роструде пояснили, как платить работающим за отпускников
Бывший зенитчик из ДНР арестован по делу о крушении рейса МН17
Тренер из НХЛ: Я был готов убить Малкина
Американцам разрешили сажать помидоры перед домом
Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука» На экраны выходит новый фильм о супергерое с Томом Холландом в главной роли
Авто
Новый плацкарт без боковушек: он может быть таким (фото) Федеральная пассажирская компания получила предложение сделать новый плацкартный вагон с более длинными спальными местами и без боковых полок
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня» Мама 8-летней Лизы рассказала, что для нее самое сложное в материнстве, почему иногда плачет из-за дочери и по какой причине не доверяет няням
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь