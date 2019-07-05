10:54 (мск), источник: ТАСС
СК предъявил обвинение задержанным участникам ОПГ, орудовавшей в 90-х годах
Преступная группировка действовала в Читинской области и Москве.
ТАСС, 5 июля. Следователи СК в Забайкальском крае предъявили обвинения в убийствах шестерым участникам преступной группировки, действовавшей в 1990-е годы в Читинской области и Москве. Как сообщили ТАСС в
Деятельность ОПГ пресекли еще в 1999 году после того, как задержали и осудили ее лидера. «В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек, совершенных в 1995—1999 годах, в том числе пяти человек в Читинской области, остальные были убиты в Москве», — сообщили в СК. На их вооружении были автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова,
По ходатайству следствия в отношении шести обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении четырех участников группировки уголовное преследование прекратили в связи с их смертью. Трое из них были убиты в ходе криминальных разборок. Оставшимся в живых предъявлены обвинения в убийствах, совершенных организованной группой (ст. 105 УК РФ и ст. 102 УК РСФСР). В настоящее время продолжается проведение следственных действий и
По словам Волк, в результате