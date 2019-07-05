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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии выдали собственные дети

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, похитившую более 20 миллионов рублей и пустившуюся в бега вместе с семьей, выдали собственные дети.

Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах:

Один из детей Хайруллиной позвонил своему деду. Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми.

О задержании Хайруллиной сообщалось накануне вечером. Сейчас она находится под следствием, местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

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25 июня сообщалось, что полиция обнаружила автомобиль Хайруллиной в гараже ее отца. Он заявил, что давно не заглядывал в помещение и не видел автомобиль. В машине было найдено постельное белье. Полицейские предположили, что она скрывалась в гараже отца некоторое время.

Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. За любую информацию о ней пообещали награду в один миллион. Отец Хайруллиной убежден, что она не могла пойти на преступление намеренно. Он настаивает, что кто-то заставил его дочь совершить кражу.

Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи. В сети появился хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги») — им отмечают публикации, в которых пишут об исчезнувшей и ее семье.

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