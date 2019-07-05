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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ

Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК.

Среди задержанных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ.

По информации одного из источников, задержанных подозревают в хищении 140 миллионов рублей в банке.

Название банка не уточняется. Другой собеседник издания заявил о 170 миллионах рублей.

Сейчас в Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.

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На ФСБ нашлось УСБ

Ранее, 2 июля, Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена. Материалы по делу были переданы в органы военного следствия.

В апреле был задержан бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник Кирилл Черкалин. Его обвиняют в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним арестованы полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В результате обысков в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро — всего 12 миллиардов рублей.

Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.

Обнародовано видео обысков с изъятыми у полковника ФСБ миллиардами
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