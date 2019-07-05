15:03 (мск), источник: Ведомости
В Москве задержали сотрудников ФСБ по делу о хищении более 100 млн рублей
По данным «Ведомостей», среди задержанных — двое сотрудников службы экономической безопасности ФСБ.
В Москве накануне, 4 июля, задержали шесть сотрудников ФСБ России, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера банковского управления ФСБ («К»).
Как рассказал один из источников РБК, задержанных подозревают в хищении 140 млн руб. в банке. О каком банке идет речь, он не уточнил. По данным другого собеседника издания, похищено 170 млн руб.
Источник «Ведомостей», близкий к ФСБ, подтвердил, что 4 июля подразделениями управления собственной безопасности ФСБ было задержано шесть человек. По его данным, это четверо сотрудников Центра спецназначения ФСБ (куда входят управления «А» и «В», известные также как «Альфа» и «Вымпел»), а также два сотрудника службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.
Официально эта информация не подтверждалась.
По словам источника, близкого к спецслужбам, задержанные были связаны с бывшим руководством банка «Европейский экспресс», однако задержали их за правонарушения, не связанные напрямую с работой этого банка. Бывшего председателя совета директоров «Европейского экспресса» Олега Кузьмина арестовали в конце июня в Москве по делу о незаконном выводе средств за границу в составе организованного преступного сообщества. Дело ведет Следственный департамент МВД.
В 2014 г. у банка «Европейский экпресс» была отозвана лицензия. А в 2017 г. банк был ликвидирован. «Ведомости» ожидают комментариев от АСВ, известно ли агентству о связях задержанных с этой кредитной организацией.
ФСБ 2 июля на своем сайте опубликовала сообщение, согласно которому ФСБ совместно с МВД задержали военнослужащих органов спецслужбы, причастных к хищению денег частного предпринимателя. Подробности произошедшего спецслужба не уточнила.
Кирилл Буланов, Алексей Никольский, Анна Третьяк