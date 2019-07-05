Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Заскоки» москвичей, которые не понять провинциалам
В сети высмеяли накидку Волочковой из «шанхайского барса»
Екатерина Волкова: «Дочь обижает меня»
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок
За что банки могут отказать в ипотеке
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»
Украина лишилась "безвиза" с двумя странами
"Покойник" ожил во время похорон: финал трагедии в больнице
Хоронить будут по-новому: кладбища не нужны
Российский биолог рассказал о новых планах по созданию «ГМО-детей»
В Красноярске найдены дети-маугли, живущие на улице с бездомными
Джулия Робертс поздравила мужа с годовщиной свадьбы
«Здорово и негламурно»: Валерия с мужем покоряют Исландию
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
8Самые экстремальные поселения на планете
15:03 (мск), источник: Ведомости

В Москве задержали сотрудников ФСБ по делу о хищении более 100 млн рублей

По данным «Ведомостей», среди задержанных — двое сотрудников службы экономической безопасности ФСБ.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве накануне, 4 июля, задержали шесть сотрудников ФСБ России, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера банковского управления ФСБ («К»).

Как рассказал один из источников РБК, задержанных подозревают в хищении 140 млн руб. в банке. О каком банке идет речь, он не уточнил. По данным другого собеседника издания, похищено 170 млн руб.

Источник «Ведомостей», близкий к ФСБ, подтвердил, что 4 июля подразделениями управления собственной безопасности ФСБ было задержано шесть человек. По его данным, это четверо сотрудников Центра спецназначения ФСБ (куда входят управления «А» и «В», известные также как «Альфа» и «Вымпел»), а также два сотрудника службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

Все они подозреваются по ст.159 УК (мошенничество) в хищении более 100 млн руб., утверждает собеседник.
Новость
На ФСБ нашлось УСБ

Официально эта информация не подтверждалась.

По словам источника, близкого к спецслужбам, задержанные были связаны с бывшим руководством банка «Европейский экспресс», однако задержали их за правонарушения, не связанные напрямую с работой этого банка. Бывшего председателя совета директоров «Европейского экспресса» Олега Кузьмина арестовали в конце июня в Москве по делу о незаконном выводе средств за границу в составе организованного преступного сообщества. Дело ведет Следственный департамент МВД.

В 2014 г. у банка «Европейский экпресс» была отозвана лицензия. А в 2017 г. банк был ликвидирован. «Ведомости» ожидают комментариев от АСВ, известно ли агентству о связях задержанных с этой кредитной организацией.

ФСБ 2 июля на своем сайте опубликовала сообщение, согласно которому ФСБ совместно с МВД задержали военнослужащих органов спецслужбы, причастных к хищению денег частного предпринимателя. Подробности произошедшего спецслужба не уточнила.

Сотрудников ФСБ обвинили в махинациях
25 июняВ окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи
24 маяЭкс-владелец банка «Югра» отрицает, что дал показания на полковника ФСБ Черкалина
22 маяПолковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о мошенничестве на 490 млн рублей

Кирилл Буланов, Алексей Никольский, Анна Третьяк

 Как инженер из Тюмени делает мороженое без молока
Какие акции пора купить под дивиденды будущих лет
Сотрудников ФСБ подозревают в разбойном нападении
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу выдали собственные дети
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Парад имени Трампа: как прошло военное шоу в День независимости
В Сети высмеяли напутствия матери сыну-тусовщику перед отпуском
«Единая Россия» создаст систему формирования кадрового резерва
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.
Hi-Tech
Появились первые качественные снимки «Ночного охотника» Армия получила уже два таких вертолета.
Кино
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм Режиссер признался, что ему очень приятно
Авто
BMW показала грузовик (фото необычной машины) BMW представила один из самых необычных своих автомобилей за последнее время
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Популярные темы на «Детях»
Наглые родственники или я чего-то не понимаю? 306
Поездка в край самоцветов. Урал 191
Выпускной. Не в Турции, но с приключениями. 178
Нужен совет. Взгляд со стороны. 173
Леди
Лолита и другие звезды, которых бросили молодые любовники Рассказываем о звездных красавицах, которые расстались с молодыми любовниками после нескольких лет отношений
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь